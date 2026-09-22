Quem são as vítimas do acidente com helicóptero que matou o cantor sertanejo Rick

Cantor Rick está entre os mortos do acidente com helicóptero em Santa Catarina - Foto: Divulgação

Cantor Rick está entre os mortos do acidente com helicóptero em Santa Catarina - Foto: Divulgação

O cantor Rick, da dupla Rick & Renner, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares foram identificados entre as vítimas da queda de um helicóptero Bell 430, fabricado em 2001, em Santa Catarina. A aeronave desapareceu na tarde de segunda-feira (21), durante um voo entre Porto Belo, no Litoral Norte catarinense, e São Joaquim, na Serra.

Além dos três passageiros, estavam a bordo o piloto e o copiloto, que ainda não tiveram os nomes divulgados. A aeronave perdeu comunicação durante o trajeto, em uma região que estava sob previsão de fortes tempestades. Os destroços do helicóptero e os corpos das vítimas foram localizados na manhã desta terça-feira (22). Não houve sobreviventes.

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Quem eram as vítimas

Rick estava em viagem particular | Foto: Divulgação/acervo pessoal

Rick

O cantor Rick, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, fazia parte da dupla sertaneja Rick & Renner. Além de intérprete, atuava como compositor e produtor musical e construiu uma carreira marcada por sucessos do sertanejo romântico.

Ao lado de Renner, Rick lançou músicas que se tornaram conhecidas nacionalmente, entre elas “Ela é Demais”, “Cara de Pau”, “Filha”, “Seguir em Frente”, “Muleca”, “Bandida”, “O Cheiro Dela” e “Eu Sem Você”.

“Ela é Demais” foi um dos principais sucessos da dupla e ajudou a consolidar a carreira dos artistas no mercado nacional. “Cara de Pau” e “Filha” também estão entre as canções mais lembradas pelo público.

Antes do desaparecimento da aeronave, Rick havia informado que seguiria para São Joaquim, onde almoçaria, e depois viajaria para Rancho Queimado.

Bruno Avelar

Natural de Belo Horizonte, Bruno Avelar era empresário, influenciador, escritor, palestrante e especialista em networking. Ele ficou conhecido principalmente pelo projeto “O Poder do Network”, voltado à criação de conexões entre empresários e profissionais.

Em seu blog pessoal, Avelar se apresentava como empreendedor e especialista em networking estratégico, com negócios desenvolvidos no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa.

Ele também era autor dos livros “Página 67” e “Descubra seu Nível de Maturidade” e participou de programas de televisão. O empresário ainda atuava como apresentador oficial dos leilões beneficentes do Instituto Projeto Neymar Jr.

Videomarker Paulo Soares é uma das cinco vítimas do acidente | Foto: Divulgação

Paulo Soares

Paulo Soares era videomaker e prestava serviços para Bruno Avelar. Ele também estava no helicóptero e chegou a publicar imagens da viagem nas redes sociais pouco antes do desaparecimento da aeronave.

Em uma das publicações, Paulo compartilhou um vídeo feito dentro do helicóptero, mostrando a paisagem da Serra catarinense. Em outra postagem, escreveu: “Acho que nasci pra isso”.

Renner não embarcou porque a viagem aérea não era compromisso de agenda de shows com Rick, e sim um compromisso particular do sertanejo que morreu, junto com outros quatro passageiros | Foto: Divulgação

Por que Renner não embarcou?

A presença de Rick sozinho na viagem levantou questionamentos entre os fãs da dupla após o desaparecimento do helicóptero na Serra de Santa Catarina. Renner não estava a bordo da aeronave porque, segundo a assessoria dos artistas, não havia nenhum compromisso profissional previsto para os dois naquele momento.

A viagem realizada por Rick tinha caráter pessoal e não fazia parte da agenda de apresentações da dupla. Os artistas estão realizando uma série especial de shows em comemoração aos 40 anos de parceria, mas o deslocamento para Santa Catarina não estava relacionado a essa programação.

O último show da dupla Rick & Renner aconteceu no sábado (19), em Sorriso, no Mato Grosso, cidade localizada a cerca de 420 quilômetros de Cuiabá | Foto: Divulgação

Último show de Rick e Renner

O último show da dupla Rick & Renner aconteceu no sábado (19), em Sorriso, no Mato Grosso, cidade localizada a cerca de 420 quilômetros de Cuiabá.

Na sexta-feira (18), os dois haviam se apresentado em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Em Sorriso, o evento foi realizado de forma privada, durante a festa de 15 anos da filha de um empresário do agronegócio.

Já em Campo Grande, a apresentação fez parte do evento “Vinhos e Emoções”.

A dupla tinha uma nova apresentação marcada para o dia 7 de novembro, na Expominas, em Belo Horizonte. O evento, intitulado “Rick & Renner 40 Anos”, já tinha ingressos disponíveis para o público.