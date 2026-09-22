Quem são as vítimas do acidente com helicóptero que matou o cantor sertanejo Rick
Além de famoso artista brasileiro, cerimonialista de Neymar também está entre as 5 pessoas encontradas sem vida em Santa Catarina. Saiba porque Renner não estava no trágico vôo
O cantor Rick, da dupla Rick & Renner, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares foram identificados entre as vítimas da queda de um helicóptero Bell 430, fabricado em 2001, em Santa Catarina. A aeronave desapareceu na tarde de segunda-feira (21), durante um voo entre Porto Belo, no Litoral Norte catarinense, e São Joaquim, na Serra.
Além dos três passageiros, estavam a bordo o piloto e o copiloto, que ainda não tiveram os nomes divulgados. A aeronave perdeu comunicação durante o trajeto, em uma região que estava sob previsão de fortes tempestades. Os destroços do helicóptero e os corpos das vítimas foram localizados na manhã desta terça-feira (22). Não houve sobreviventes.
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Quem eram as vítimas
Rick
O cantor Rick, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, fazia parte da dupla sertaneja Rick & Renner. Além de intérprete, atuava como compositor e produtor musical e construiu uma carreira marcada por sucessos do sertanejo romântico.
Ao lado de Renner, Rick lançou músicas que se tornaram conhecidas nacionalmente, entre elas “Ela é Demais”, “Cara de Pau”, “Filha”, “Seguir em Frente”, “Muleca”, “Bandida”, “O Cheiro Dela” e “Eu Sem Você”.
“Ela é Demais” foi um dos principais sucessos da dupla e ajudou a consolidar a carreira dos artistas no mercado nacional. “Cara de Pau” e “Filha” também estão entre as canções mais lembradas pelo público.
Antes do desaparecimento da aeronave, Rick havia informado que seguiria para São Joaquim, onde almoçaria, e depois viajaria para Rancho Queimado.
Bruno Avelar
Natural de Belo Horizonte, Bruno Avelar era empresário, influenciador, escritor, palestrante e especialista em networking. Ele ficou conhecido principalmente pelo projeto “O Poder do Network”, voltado à criação de conexões entre empresários e profissionais.
Em seu blog pessoal, Avelar se apresentava como empreendedor e especialista em networking estratégico, com negócios desenvolvidos no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa.
Ele também era autor dos livros “Página 67” e “Descubra seu Nível de Maturidade” e participou de programas de televisão. O empresário ainda atuava como apresentador oficial dos leilões beneficentes do Instituto Projeto Neymar Jr.
Paulo Soares
Paulo Soares era videomaker e prestava serviços para Bruno Avelar. Ele também estava no helicóptero e chegou a publicar imagens da viagem nas redes sociais pouco antes do desaparecimento da aeronave.
Em uma das publicações, Paulo compartilhou um vídeo feito dentro do helicóptero, mostrando a paisagem da Serra catarinense. Em outra postagem, escreveu: “Acho que nasci pra isso”.
Por que Renner não embarcou?
A presença de Rick sozinho na viagem levantou questionamentos entre os fãs da dupla após o desaparecimento do helicóptero na Serra de Santa Catarina. Renner não estava a bordo da aeronave porque, segundo a assessoria dos artistas, não havia nenhum compromisso profissional previsto para os dois naquele momento.
A viagem realizada por Rick tinha caráter pessoal e não fazia parte da agenda de apresentações da dupla. Os artistas estão realizando uma série especial de shows em comemoração aos 40 anos de parceria, mas o deslocamento para Santa Catarina não estava relacionado a essa programação.
Último show de Rick e Renner
O último show da dupla Rick & Renner aconteceu no sábado (19), em Sorriso, no Mato Grosso, cidade localizada a cerca de 420 quilômetros de Cuiabá.
Na sexta-feira (18), os dois haviam se apresentado em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Em Sorriso, o evento foi realizado de forma privada, durante a festa de 15 anos da filha de um empresário do agronegócio.
Já em Campo Grande, a apresentação fez parte do evento “Vinhos e Emoções”.
A dupla tinha uma nova apresentação marcada para o dia 7 de novembro, na Expominas, em Belo Horizonte. O evento, intitulado “Rick & Renner 40 Anos”, já tinha ingressos disponíveis para o público.