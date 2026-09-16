VLT Carioca abre vaga afirmativa para Agente de Fiscalização Trainee

O VLT Carioca está com processo seletivo aberto para o cargo de agente de fiscalização trainee. A vaga afirmativa é destinada a pessoas com deficiência (PCDs). Para concorrer, os candidatos devem ter Ensino Médio completo e disponibilidade de horário.

Os agentes de fiscalização têm como principais responsabilidades orientar os passageiros sobre as regras de uso do sistema, incluindo informações sobre itinerários, integrações e o uso correto dos validadores. Além disso, atuam no interior dos trens, estações e paradas, garantindo o controle da validação das passagens e contribuindo para a organização e qualidade do serviço prestado aos clientes.

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Os profissionais contratados têm acesso a um pacote de benefícios que inclui assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação, vale-transporte e previdência privada, entre outros. Os interessados devem acessar o site https://motiva.gupy.io/ e buscar pelas vagas de agente de fiscalização trainee afirmativa para pessoas com deficiência para realizar a inscrição.