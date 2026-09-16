Governo do Estado recria Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

O Governo do Rio de Janeiro recriou a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. A pasta será comandada pelo ex-reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antonio Claudio Lucas da Nóbrega. A medida foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (16).

A mudança devolve à área de Ciência e Tecnologia a responsabilidade pela coordenação e supervisão direta de instituições estaduais de ensino, pesquisa e fomento do Estado. Voltam à gestão da pasta a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e a Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), além da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) e da Fundação Cecierj e a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj).

A medida não representa aumento de despesas. A secretaria utilizará a estrutura orçamentária e os servidores já pertencentes ao Estado, sem a criação de novos cargos comissionados.

Novo secretário

Antonio Claudio Lucas da Nóbrega é médico, formado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), mestre em Ciências Biológicas (Biofísica) e doutor em Ciências pela UFRJ. Especialista em Medicina do Exercício e do Esporte e em Cardiologia, integrou equipes médicas dos Jogos Pan-Americanos e Olímpicos. Na UFF, foi coordenador de pesquisa clínica, pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, vice-reitor e reitor. Ele também é Pesquisador de Produtividade 1A do CNPq e Cientista Nosso Estado da Faperj.

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