Niterói lança edital com mais de R$ 300 mil para projetos de Cultura Geek

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, abriu, nesta quarta-feira (16), as inscrições para o Edital Cultura Geek, que vai destinar R$ 360 mil ao apoio de projetos artístico-culturais ligados ao universo geek. As inscrições são gratuitas e seguem até 30 de outubro, exclusivamente de forma online. O link está disponível no site da Secretaria Municipal das Culturas (SMC): https://smc.niteroi.rj.gov.br/.

“A Cultura Geek reúne muitas linguagens, cria comunidades e formas próprias de produzir, compartilhar e viver as artes. Estamos falando de um universo que dialoga com a literatura, o audiovisual, a tecnologia, os jogos e com novas formas de criação. Ao criar um edital dedicado a esse campo, Niterói reconhece sua potência e a diversidade de pessoas que produzem e consomem essa cultura. É ampliar o acesso ao fomento e compreender o direito à cultura também a partir das expressões contemporâneas”, afirma a secretária municipal das Culturas, Julia Pacheco.

O edital abrange diferentes expressões e linguagens da cultura geek, incluindo projetos ligados à tecnologia, jogos eletrônicos e de tabuleiro, RPG, ficção científica, quadrinhos, animes, mangás, literatura fantástica, arte digital e audiovisual. Também estão contempladas iniciativas de streaming e podcasts, cosplay, performances, colecionáveis, toy art, festivais, feiras, campeonatos, oficinas, cursos e outras atividades relacionadas a esse universo. A proposta é alcançar tanto a criação e produção de conteúdos quanto eventos, formação, circulação e experiências culturais ligadas à temática geek.

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Ao todo, serão selecionados até 37 projetos, distribuídos em três faixas de apoio. Na primeira, sete propostas receberão R$ 5 mil cada. A segunda contempla 25 projetos com R$ 10 mil cada. Já a terceira prevê cinco projetos com R$ 15 mil cada. O investimento total previsto é de R$ 360 mil.

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A convocação prevê reserva de vagas por meio de políticas afirmativas para pessoas negras, indígenas, mulheres, pessoas trans, travestis e não binárias e pessoas com deficiência. A medida busca promover a diversidade e reduzir desigualdades no acesso às políticas públicas de apoio e fomento à cultura.

Podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos, residentes em Niterói há pelo menos um ano e com atuação comprovada na área artístico-cultural pelo mesmo período. Pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, também podem concorrer, desde que tenham sede no município há pelo menos um ano e finalidade ou atividade artístico-cultural compatível com o edital.

Microempreendedores individuais (MEIs) também podem participar. Para essa categoria, não há exigência de tempo mínimo de constituição do MEI, desde que a pessoa responsável resida em Niterói há pelo menos um ano e tenha, no CNPJ, atividade econômica de natureza artístico-cultural ou compatível com o objeto do chamamento.

As inscrições estão abertas até as 18h do dia 30 de outubro de 2026 e devem ser feitas exclusivamente pelo sistema eletrônico disponível no site da Secretaria Municipal das Culturas.

Serviço:

Edital Cultura Geek

Inscrições: de 16 de setembro a 30 de outubro de 2026

Inscrições: gratuitas e online

Edital e inscrições: https://smc.niteroi.rj.gov.br/