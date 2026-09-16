Detran RJ promove ações educativas durante a Semana Nacional de Trânsito

A programação inclui fóruns de debates, palestras, atividades lúdicas para alunos do ensino fundamental, blitzes para motociclistas, testes de bafômetro em bares, passeios ciclísticos e culturais, além da distribuição de materiais informativos e equipamentos de segurança - Foto: Divulgação

A programação inclui fóruns de debates, palestras, atividades lúdicas para alunos do ensino fundamental, blitzes para motociclistas, testes de bafômetro em bares, passeios ciclísticos e culturais, além da distribuição de materiais informativos e equipamentos de segurança - Foto: Divulgação

O Detran RJ realiza, entre os dias 18 e 25 de setembro, uma série de ações educativas durante a Semana Nacional de Trânsito. A intenção é contribuir com a redução de acidentes e sensibilizar a população sobre os índices de mortes e feridos nas rodovias e ruas brasileiras. Com o tema “Desacelere, seu bem maior é a vida”, adotado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) para a campanha deste ano, a Coordenadoria de Educação para o Trânsito do Detran RJ preparou uma programação variada em diferentes regiões do estado.

A programação inclui fóruns de debates, palestras, atividades lúdicas para alunos do ensino fundamental, blitzes para motociclistas, testes de bafômetro em bares, passeios ciclísticos e culturais, além da distribuição de materiais informativos e equipamentos de segurança. O objetivo é promover uma mudança de atitude nas vias e reforçar que cada cidadão tem responsabilidade na construção de um trânsito mais seguro.

Durante a campanha, o departamento intensifica as atividades em parceria com diversos órgãos e entidades. Agentes educadores vão orientar o público sobre a importância de respeitar as normas de circulação. As recomendações envolvem conduzir de forma defensiva, não usar o celular ao volante, nunca dirigir sob efeito de álcool, utilizar o cinto de segurança e proteger pedestres, ciclistas e motociclistas. O Observatório Nacional de Segurança Viária aponta que a pressa reduz a percepção do outro como vida humana no trajeto.

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As ações ocorrem em parceria com a Operação Lei Seca, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal, a CET-Rio, o Rio Ônibus, a Ecovias Ponte, a Arteris Fluminense, a ANTT, a Secretaria Municipal de Educação, o Sest Senat e a PUC-Rio.

Confira a programação da Semana Nacional de Trânsito

18/09 (sexta-feira) – Ação Educativa para Motociclistas. 10h às 12h – Centro

Circuito de atividades educativas para motociclistas, com distribuição de antenas corta-pipa e simulação de acidentes.

18/09 (sexta-feira) – Brincando e Aprendendo com o Trânsito. 13h – Escola Municipal Promotor Luiz de Carlos Caffaro – Itaboraí

Atividades lúdicas e educativas para crianças, com noções básicas de segurança no trânsito e incentivo a atitudes responsáveis e conscientes nas vias.

19/09 (sábado) – Passeio Cultural. 9h às 12h – Concentração no MAM

Ação educativa com óculos simuladores para pedestres e ciclistas, seguida de caminhada cultural do MAM em direção à Zona Sul, com orientações sobre comportamentos adequados e seguros para os pedestres.

19/09 (sábado) – Sopro pela Vida. 16h às 18h – Feira de Tradição Nordestina – São Cristóvão

Agentes educadores percorrerão a feira com bafômetros educativos, realizando testes de forma lúdica e orientando sobre a importância de não misturar bebida alcoólica e direção.

20/09 (domingo) – Sopro pela Vida. 18h – Entorno do Estádio do Maracanã

Equipes percorrerão os bares do entorno do Estádio do Maracanã para realizar testes de bafômetro de forma lúdica e orientar sobre os riscos de associar bebida alcoólica e direção.

21/09 (segunda-feira) – Ação Educativa Conjunta para Motociclistas. 10h às 12h – Terreirão do Samba

Circuito de atividades educativas, com óculos simuladores, demonstração sobre o ponto cego dos ônibus e chute a gol. Também haverá simulação de acidente e distribuição de materiais educativos e equipamentos de segurança, como antenas corta-pipa, coletes e capacetes.

22/09 (terça-feira) – Dia Mundial sem Carro. 8h30 às 11h30 – Planetário da Gávea e PUC-Rio

Atividades em defesa do meio ambiente e da qualidade de vida nas cidades, com reflexão sobre o uso excessivo do automóvel e incentivo a formas alternativas de mobilidade. Também haverá ação educativa para alunos da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro e atividade com óculos simuladores para alunos universitários da PUC-Rio.

23/09 (quarta-feira) – Brincando e Aprendendo com o Trânsito. 8h às 11h – Quinta da Boa Vista

Circuito de atividades lúdicas e educativas para alunos de escolas municipais do entorno.

24/09 (quinta-feira) – Fórum de Segurança Viária e Educação para o Trânsito. 10h às 16h – UERJ

Espaço de diálogo, integração e troca de experiências entre órgãos públicos, instituições, especialistas e sociedade civil, com foco na prevenção de sinistros de trânsito e na construção de uma cultura de segurança viária.

24/09 (quinta-feira) – Brincando e Aprendendo com o Trânsito. 14h30 às 15h30 – Creche Municipal Arco-Íris – Centro

Ação educativa para cerca de 120 alunos da educação infantil.

25/09 (sexta-feira) – Ação Educativa com Óculos Simuladores. 8h às 10h – Ponte Rio-Niterói

Ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, a Ecovias Ponte e outros parceiros, com circuito de óculos que simulam os efeitos do álcool e de outras substâncias ao volante, simulação de acidente e apresentação do Cine Rodoviário, da PRF.

25/09 (sexta-feira) – Passeio Ciclístico. 17h às 18h – Praça XV

Passeio ciclístico do Museu do Amanhã até a Praça XV, pela ciclofaixa, com orientações sobre comportamentos adequados e seguros para os ciclistas. Na chegada, haverá ação educativa com óculos simuladores para pedestres e ciclistas.

25/09 (sexta-feira) – Sopro pela Vida. 18h às 20h – Arco do Teles

Agentes de educação percorrerão os bares do Arco do Teles para realizar testes de bafômetro de forma lúdica e orientar sobre a importância de não misturar bebida alcoólica e direção.