Prefeitura de Niterói licencia empreendimento residencial no Centro

A ampliação da oferta de moradias é um dos eixos da estratégia da Prefeitura de Niterói para a revitalização do Centro - Foto: Lucas Benevides/Prefeitura de Niterói

A ampliação da oferta de moradias é um dos eixos da estratégia da Prefeitura de Niterói para a revitalização do Centro - Foto: Lucas Benevides/Prefeitura de Niterói

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, entregou, nesta terça-feira (15), o alvará para a construção de um novo empreendimento residencial na Rua Marechal Deodoro, no Centro. O projeto da RDR Engenharia terá 210 unidades habitacionais e se soma aos investimentos imobiliários na região central de Niterói. A ampliação da oferta de moradias é um dos eixos da estratégia da Prefeitura de Niterói para a revitalização do Centro.

“Nós já autorizamos 7 mil novos apartamentos na região e, com isso, vamos conseguir resgatar o Centro, que já teve 40 mil moradores e hoje tem 18 mil. Nossa meta, nos próximos 10 anos, é fazer o Centro voltar a ter 40 mil moradores. É moradia, é investimento, é desenvolvimento do futuro de Niterói e a revitalização completa do nosso Centro, que tem recebido prioridade e atenção especial neste novo ciclo do meu mandato”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

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Este será o terceiro empreendimento da RDR em Niterói e reforça a presença da empresa na região central da cidade. A iniciativa conta ainda com o apoio da Caixa Econômica Federal.

“Estamos chegando forte para ficar. Acreditamos na cidade e no investimento no Centro de Niterói. Estamos muito felizes com essa parceria e com a oportunidade de continuar investindo na cidade”, afirmou a diretora comercial da RDR, Letícia Gontijo.