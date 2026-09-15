Maricá moderniza iluminação pública com instalação de mais de 4 mil lâmpadas de LED

A transição para o modelo de LED amplia a cobertura e a qualidade da iluminação nos bairros - Foto: Divulgação

A transição para o modelo de LED amplia a cobertura e a qualidade da iluminação nos bairros - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá ultrapassou a marca de 4 mil lâmpadas de LED instaladas nas ruas e avenidas do município. O avanço da Secretaria de Energias Renováveis e Iluminação Pública integra o plano contínuo de modernização do parque luminotécnico da cidade, substituindo equipamentos antigos por uma tecnologia mais eficiente e sustentável.

A transição para o modelo de LED amplia a cobertura e a qualidade da iluminação nos bairros, proporcionando mais visibilidade e segurança para motoristas e pedestres. A tecnologia também apresenta mais eficiência energética, reduzindo o consumo de eletricidade e a necessidade de manutenções frequentes.

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Para a secretária de Energias Renováveis e Iluminação Pública, Veronica Costa, a ação representa um ganho estrutural permanente. “A modernização da iluminação pública é um investimento que transforma o dia a dia da cidade. Com a ampliação do LED, levamos segurança e qualidade para os espaços públicos, garantindo ao mesmo tempo um sistema muito mais eficiente, sustentável e econômico para Maricá”, destacou.