Nube tem mais de 9,5 mil vagas de estágios abertas nesta semana

As oportunidades são destinadas a estudantes do ensino médio, técnico e superior - Foto: Divulgação

As oportunidades são destinadas a estudantes do ensino médio, técnico e superior - Foto: Divulgação

A maioria dos jovens deseja uma oportunidade de estágio para ter mais perspectiva de futuro. De acordo com levantamento do Nube, 22% dos estudantes querem possibilidades de crescimento profissional e 16% buscam atividades interessantes para a carreira.

Nesse contexto, o estágio é essencial para atingir esse objetivo. “Os jovens atuam diariamente dentro de empresas, colocando em prática os conteúdos aprendidos em sala de aula e vivenciando situações reais do mundo corporativo”, explica o presidente do Nube, Carlos H. Mencaci. Com o objetivo de ampliar esse acesso, o Nube disponibiliza 9.559 vagas de estágio nesta semana.

As oportunidades são destinadas a estudantes do ensino médio, técnico e superior. O cadastro é gratuito e pode ser feito diretamente na plataforma.

Entre os cursos em destaque estão: Agronomia, Biologia, Contabilidade, Estética, Fonoaudiologia, Jornalismo e Psicologia. As bolsas-auxílio chegam a R$ 3.000,00. Para acessar a lista completa, clique aqui.

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Curso | Bolsa-Auxílio | Código OE

Agronomia | R$ 1.600,00 | 263728

Arquitetura | R$ 2.000,00 | 387797

Biologia | R$ 1.700,00 | 388523

Comércio Exterior | R$ 2.500,00 | 385244

Contabilidade | R$ 3.000,00 | 129416

Educação Física | R$ 1.700,00 | 386800

Estética | R$ 1.700,00 | 386947

Fonoaudiologia | R$ 2.600,00 | 319883

Jornalismo | R$ 1.600,00 | 386269

Odontologia | R$ 1.800,00 | 388363

Psicologia | R$ 1.750,00 | 380688