Nube tem mais de 9,5 mil vagas de estágios abertas nesta semana
As oportunidades estão por todo o Brasil
A maioria dos jovens deseja uma oportunidade de estágio para ter mais perspectiva de futuro. De acordo com levantamento do Nube, 22% dos estudantes querem possibilidades de crescimento profissional e 16% buscam atividades interessantes para a carreira.
Nesse contexto, o estágio é essencial para atingir esse objetivo. “Os jovens atuam diariamente dentro de empresas, colocando em prática os conteúdos aprendidos em sala de aula e vivenciando situações reais do mundo corporativo”, explica o presidente do Nube, Carlos H. Mencaci. Com o objetivo de ampliar esse acesso, o Nube disponibiliza 9.559 vagas de estágio nesta semana.
As oportunidades são destinadas a estudantes do ensino médio, técnico e superior. O cadastro é gratuito e pode ser feito diretamente na plataforma.
Entre os cursos em destaque estão: Agronomia, Biologia, Contabilidade, Estética, Fonoaudiologia, Jornalismo e Psicologia. As bolsas-auxílio chegam a R$ 3.000,00. Para acessar a lista completa, clique aqui.
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Curso | Bolsa-Auxílio | Código OE
Agronomia | R$ 1.600,00 | 263728
Arquitetura | R$ 2.000,00 | 387797
Biologia | R$ 1.700,00 | 388523
Comércio Exterior | R$ 2.500,00 | 385244
Contabilidade | R$ 3.000,00 | 129416
Educação Física | R$ 1.700,00 | 386800
Estética | R$ 1.700,00 | 386947
Fonoaudiologia | R$ 2.600,00 | 319883
Jornalismo | R$ 1.600,00 | 386269
Odontologia | R$ 1.800,00 | 388363
Psicologia | R$ 1.750,00 | 380688