São Gonçalo encaminha para vagas de emprego em serviços gerais e tecnologia

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), realizou mais uma edição do Programa Oportunidades, o “Oportunidades – Serviços Gerais e Telecomunicações”, no Sine Alcântara, nesta segunda-feira (14). O evento teve como objetivo encaminhar gonçalenses para mais de 80 vagas de emprego nas áreas mencionadas.

Dentre as principais vagas oferecidas estavam operador de rede de internet e auxiliar de limpeza. Durante a ação, o candidato chega ao espaço com o seu currículo e, a partir daí, ele pode ser indicado para uma entrevista caso seu perfil se encaixe com as vagas disponíveis. Do contrário, o currículo do interessado é incluído no sistema e ele poderá ser chamado para futuras oportunidades.

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Um dos participantes da ação foi Artur Basílio, de 36 anos, que conseguiu encaminhamento para a vaga de auxiliar de limpeza em um hospital na cidade. Ele estava desempregado há três meses. “Minha esposa soube da ação pela interner e eu resolvi participar. Acho ações como essas muito importantes, ajuda muito quem está nessa busca. O atendimento aqui também é ótimo, eu recomendo muito!”, afirmou.

Marcos Vinicius Santos, de 25 anos, também participou da ação. “Eu estou desempregado há um mês e hoje consegui a entrevista para atuar com serviços gerais.