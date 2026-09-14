OAB-RJ prorroga ação de saúde da mulher e amplia prazo para agendamento de exames gratuitos
Público terá até 30 de setembro para agendar exames disponibilizados pela parceria com o Sesc
A OAB-RJ prorrogou até 30 de setembro o prazo da ação de saúde da mulher realizada em parceria com o Sesc. Com a extensão do período, o público feminino poderá aproveitar os horários ainda disponíveis para realizar gratuitamente exames preventivos e mamografias na unidade móvel do Sesc Saúde Mulher, estacionada em frente à sede da OAB-RJ (Av. Marechal Câmara, 150 – Centro).
Iniciada em março deste ano, a ação já contabiliza mais de 1.300 exames preventivos e consultas de enfermagem, além de quase 1.800 mamografias. A prorrogação amplia o período para que mais mulheres tenham acesso aos serviços oferecidos pelo projeto. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 9h às 17h, mediante agendamento prévio, por meio do link: https://formularios.oabrj.org.br/saude-da-mulher/.
Para a mamografia, o atendimento é destinado a mulheres de 40 a 74 anos. Já o exame preventivo do câncer do colo do útero é indicado para mulheres de 25 a 64 anos. Interessadas que estejam fora dessas faixas etárias também poderão ser atendidas, desde que apresentem solicitação médica que justifique a realização do exame.
Advogadas inscritas na OAB-RJ e adimplentes com a anuidade poderão escolher qualquer data e horário disponíveis até o encerramento da parceria, em 30 de setembro. Já as advogadas inadimplentes e o público em geral poderão realizar o agendamento apenas para os horários disponíveis no dia da solicitação e nos dois dias subsequentes.
Leia também:
PGR defende quebra de sigilo de processo sobre pagamentos de Vorcaro
Encontro sobre futuro profissional deve reunir 15 mil jovens no Rio
Orientações para o exame de mamografia
- Não utilizar desodorante, talco ou cremes nas mamas e axilas;
- Não estar gestante;
- Caso esteja amamentando, comunicar previamente ao técnico em radiologia.
Orientações para o exame preventivo do câncer do colo do útero
- Não estar no período menstrual;
- Nas 48 horas anteriores ao exame, não ter relações sexuais, não utilizar duchas vaginais, medicamentos, lubrificantes ou espermicidas e não realizar ultrassonografia transvaginal.
Orientações para os dois exames
- Levar, se possível, os resultados dos últimos exames preventivos realizados;
- Chegar com dez minutos de antecedência.
foto: Flávia Freitas/OAB-RJ