OAB-RJ prorroga ação de saúde da mulher e amplia prazo para agendamento de exames gratuitos

Para a mamografia o atendimento é destinado a mulheres de 40 a 74 anos já o exame preventivo do câncer do colo do útero é indicado para mulheres de 25 a 64 anos - Foto: Divulgação

Para a mamografia o atendimento é destinado a mulheres de 40 a 74 anos já o exame preventivo do câncer do colo do útero é indicado para mulheres de 25 a 64 anos - Foto: Divulgação

A OAB-RJ prorrogou até 30 de setembro o prazo da ação de saúde da mulher realizada em parceria com o Sesc. Com a extensão do período, o público feminino poderá aproveitar os horários ainda disponíveis para realizar gratuitamente exames preventivos e mamografias na unidade móvel do Sesc Saúde Mulher, estacionada em frente à sede da OAB-RJ (Av. Marechal Câmara, 150 – Centro).

Iniciada em março deste ano, a ação já contabiliza mais de 1.300 exames preventivos e consultas de enfermagem, além de quase 1.800 mamografias. A prorrogação amplia o período para que mais mulheres tenham acesso aos serviços oferecidos pelo projeto. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 9h às 17h, mediante agendamento prévio, por meio do link: https://formularios.oabrj.org.br/saude-da-mulher/.

Para a mamografia, o atendimento é destinado a mulheres de 40 a 74 anos. Já o exame preventivo do câncer do colo do útero é indicado para mulheres de 25 a 64 anos. Interessadas que estejam fora dessas faixas etárias também poderão ser atendidas, desde que apresentem solicitação médica que justifique a realização do exame.

Advogadas inscritas na OAB-RJ e adimplentes com a anuidade poderão escolher qualquer data e horário disponíveis até o encerramento da parceria, em 30 de setembro. Já as advogadas inadimplentes e o público em geral poderão realizar o agendamento apenas para os horários disponíveis no dia da solicitação e nos dois dias subsequentes.

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Orientações para o exame de mamografia

- Não utilizar desodorante, talco ou cremes nas mamas e axilas;

- Não estar gestante;

- Caso esteja amamentando, comunicar previamente ao técnico em radiologia.

Orientações para o exame preventivo do câncer do colo do útero

- Não estar no período menstrual;

- Nas 48 horas anteriores ao exame, não ter relações sexuais, não utilizar duchas vaginais, medicamentos, lubrificantes ou espermicidas e não realizar ultrassonografia transvaginal.

Orientações para os dois exames

- Levar, se possível, os resultados dos últimos exames preventivos realizados;

- Chegar com dez minutos de antecedência.

foto: Flávia Freitas/OAB-RJ