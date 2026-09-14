Maricá promove fórum sobre cuidado materno-infantil nesta terça-feira
Veja como realizar a inscrição
A Prefeitura de Maricá promove, nesta terça-feira (15/9), o 1º Fórum Materno Infantil da Atenção e Promoção Primária à Saúde. Com o tema “Da gestação ao nascimento: uma jornada de cuidado na APS”, o encontro reunirá profissionais e estudantes da área da saúde para discutir práticas de cuidado materno-infantil na Atenção Primária à Saúde.
Promovida pela Secretaria de Saúde, a programação contará com a participação de médicos, enfermeiros, equipes eMulti, acadêmicos e residentes de Medicina e Enfermagem, em um espaço de troca de conhecimentos e experiências. As inscrições estão disponíveis pelo formulário: https://lix.li/JtTG.
Serviço
Evento: 1º Fórum Materno Infantil da Atenção e Promoção Primária à Saúde
Data: Terça-feira (15/9)
Horário: Das 8h30 às 17h
Local: Auditório da FACMAR, Avenida Governador Roberto Silveira, nº 2082, Flamengo
Inscrições: https://lix.li/JtTG
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