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São Gonçalo tem nova edição do Programa Oportunidades com 80 vagas de emprego

Projeto encaminha gonçalenses para processos seletivos em parceria com o Sine

relogio min de leitura | Redação
Evento contará também com possíveis outras vagas de emprego, ampliando as possibilidades de participação de trabalhadores com diferentes perfis profissionais
Evento contará também com possíveis outras vagas de emprego, ampliando as possibilidades de participação de trabalhadores com diferentes perfis profissionais -

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), irá realizar mais uma edição do Programa Oportunidades, encaminhando gonçalenses para vagas de emprego, na próxima segunda-feira (14), das 10h30 às 16h. Esta edição se chamará “Oportunidades – Serviços Gerais e Telecomunicações”, com mais de 80 vagas nestas áreas. O evento acontecerá no Sine Alcântara, no Carrefour.

As principais vagas desta edição são:

▶ Quarenta vagas para operador de rede de internet: para pessoas do sexo masculino, com ensino médio completo, bom condicionamento físico, aptidão para a realização de atividades com utilização de escadas, CNH na categoria B e sem necessidade de experiência anterior.

▶ Quarenta vagas para auxiliar de limpeza: para pessoas de ambos os sexos com idade entre 22 e 50 anos, com ensino fundamental completo e experiência comprovada na carteira.

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Além dessas oportunidades, o evento contará com possíveis outras vagas de emprego, ampliando as possibilidades de participação de trabalhadores com diferentes perfis profissionais. Durante a ação, o candidato chega ao espaço com o seu currículo e, a partir daí, ele pode ser indicado para uma entrevista caso seu perfil se encaixe com as vagas disponíveis. Do contrário, o currículo do interessado é incluído no sistema e ele poderá ser chamado para futuras oportunidades.

Serviço: Programa Oportunidades

Data: Dia 14 de setembro, das 10h30 às 16h

Local: Sine Alcântara localizado na Rua Dr. Alfredo Backer, número 500, lojas 11 e 12 – Galeria do Supermercado Carrefour.

Tags:

São Gonçalo Sine

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