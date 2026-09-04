SINE de Itaboraí está com inscrições abertas para cursos gratuitos da Firjan

A iniciativa busca ampliar as oportunidades de capacitação e preparar os moradores para o mercado de trabalho - Foto: Divulgação

A iniciativa busca ampliar as oportunidades de capacitação e preparar os moradores para o mercado de trabalho - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, em parceria com a Firjan, está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional no município. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de capacitação e preparar os moradores para o mercado de trabalho.

Nesta etapa, estão disponíveis cursos nas áreas de Soldador, no turno da tarde, Administrativo e Elétrica, no período da noite. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, sendo o turno da tarde das 13h às 17h e o período noturno das 18h às 22h.

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Para participar, é necessário: Ter idade mínima de 16 anos; preferencialmente completado, 7º ano do Ensino Fundamental ou escolaridade equivalente e ser morador de Itaboraí.

No momento da inscrição, os interessados devem apresentar: Cópia da identidade (RG); Cópia do CPF; Cópia do comprovante de residência em nome do candidato; Cópia do comprovante de escolaridade.

Para candidatos menores de idade, também é necessário apresentar os documentos do responsável legal (RG e CPF).

A parceria entre a Prefeitura e a Firjan reforça as ações de qualificação profissional no município, oferecendo capacitação gratuita e contribuindo para ampliar as possibilidades de inserção dos moradores no mercado de trabalho.

Serviço

Cursos: Soldador, Administrativo e Elétrica

Turno da tarde (Soldador) : 13h às 17h

Turno da noite (Administrativo e Elétrica): 18h às 22h

Endereço: Rua José Leandro, nº 47, Centro, Itaboraí

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h