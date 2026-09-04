'Encontro de Mães Empreendedoras' acontece em São Gonçalo nesta segunda (7)

São Gonçalo recebe, no feriado de 7 de setembro, o 1º Encontro de Mães Empreendedoras, uma iniciativa conjunta do Instituto São Paio e de Millena Souza, proprietária da Cake Donuts da Miih, que pretende reunir mulheres que enfrentam diariamente o desafio de conciliar maternidade, família e empreendedorismo. O evento acontece das 9h às 12h, no Espaço Cultural Panorama, em Colubandê.

A proposta é transformar experiências que muitas vezes são vividas de forma solitária em uma rede de conhecimento, apoio e incentivo. Entre palestras, bate-papo e networking, o encontro vai abordar temas como recomeço, gestão, dinheiro, precificação e os desafios de construir um negócio sem abrir mão da presença na vida dos filhos.

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A ideia nasceu da experiência de Millena Souza, proprietária da Cake Donuts da Miih e mãe de dois filhos. Há dois anos, ela começou a empreender com cake donuts com o objetivo de sair das dívidas. Durante esse período, passou a compartilhar nas redes sociais as alegrias e dificuldades de conciliar o negócio com a maternidade.

“Comecei a empreender com cake donuts há dois anos com a pretensão de sair das dívidas. Durante esse tempo, compartilhei na internet as minhas alegrias e desafios de empreender com dois filhos nos braços. Lancei cursos online, cresci e desenvolvi minha empresa, mas percebi que muitas mães precisavam de apoio, incentivo e, principalmente, direcionamento”, conta Millena.

Foi a partir dessa percepção que surgiu a proposta do encontro. “A proposta é transformar experiências que muitas vezes são vividas de forma solitária em uma rede de conhecimento e apoio, incentivando e impulsionando mulheres. O Espaço Panorama é um lugar acolhedor, de conhecimento e de muito networking. ”, afirma.

A pediatra Dra. Rose, mãe de cinco filhos e avó de duas netas, será uma das palestrantes. Com 33 anos de profissão, ela precisou interromper a carreira após ser diagnosticada com uma doença autoimune. Depois de um ano afastada, retomou as atividades e, diante de um novo surto, adaptou sua rotina profissional para continuar atendendo. Sua participação terá como foco a capacidade de recomeçar e a importância do conhecimento para quem empreende.

Outra convidada é Taynara Targine, fundadora da Amorando, mãe do João e grávida do segundo filho. Formada em Engenharia, ela decidiu mudar de carreira e transformou a paixão pela confeitaria em negócio. Sua palestra abordará os desafios e as escolhas de mulheres que desejam conciliar a maternidade com seus projetos profissionais.

A parte de gestão ficará por conta de Marcus Andrade, coordenador da região Sudeste da Academia para Criação de Empresas. Administrador pelo Instituto La Salle e pós-graduando em Finanças pela UFF, ele também possui certificações nas áreas de investimentos e proteção financeira. Ao longo da carreira, já participou da criação e gestão de mais de 500 negócios no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Para Rodrigo Romero São Paio de Menezes, 48 anos, diretor do Espaço Cultural Panorama, receber a primeira edição do encontro reforça a proposta do local de abrir espaço para iniciativas que promovam conhecimento, cultura e desenvolvimento.

“O Panorama nasceu com o propósito de ser um espaço aberto para encontros que possam transformar a vida das pessoas. Apoiar uma iniciativa voltada para mães empreendedoras é reconhecer a força dessas mulheres e criar um ambiente para que elas possam trocar experiências, fazer conexões e fortalecer seus negócios. Estamos muito felizes em receber esse primeiro encontro".

Serviço

Evento: Primeiro Encontro de Mães Empreendedoras de São Gonçalo

Data: 7 de setembro

Dia: segunda-feira

Horário: 9h às 12h

Local: Espaço Cultural Panorama

Endereço: Rua Odete São Paio, 151, Colubandê, São Gonçalo, RJ

Programação: palestras, bate-papo e networking

Palestrantes: Dra. Rose, Taynara Targine e Marcus Andrade

Host: Millena Souza

Ingressos: R$ 50 no 2º lote promocional, até 6 de setembro, e R$ 80 no lote seguinte, mais taxa da plataforma

Vendas: Sympla

Realização: Espaço Cultural Panorama