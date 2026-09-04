Fim de semana terá virada no tempo em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá; confira!

Veja como fica o clima no fim de semana - Foto: Divulgação/Paulo Pinto/ Agência Brasil

Veja como fica o clima no fim de semana - Foto: Divulgação/Paulo Pinto/ Agência Brasil

A chuva deve ganhar força ao longo do fim de semana em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. Os volumes aumentam a partir do sábado (5) e ficam ainda maiores no domingo (6), quando também são esperadas temperaturas mais baixas.

Nesta sexta, o tempo segue mais quente na região. São Gonçalo pode registrar máxima de 31°C, enquanto Itaboraí chega aos 32°C. Em Niterói, a temperatura varia entre 21°C e 30°C. Já Maricá tem mínima de 19°C e máxima de 29°C. A previsão indica 0,0 milímetro de chuva para os quatro municípios.

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No sábado, a temperatura começa a cair e há previsão de chuva. Niterói e São Gonçalo terão máximas de 25°C e mínimas de 22°C. Em Itaboraí, os termômetros variam entre 20°C e 27°C, enquanto Maricá terá temperaturas entre 21°C e 25°C. Os volumes previstos são de 3,5 mm em Niterói, 2,6 mm em São Gonçalo, 1,9 mm em Itaboraí e 1,3 mm em Maricá.

Domingo de chuva

A mudança no tempo fica mais acentuada no domingo (6). As temperaturas máximas devem ficar entre 21°C e 22°C nas quatro cidades, enquanto as mínimas variam de 17°C a 18°C.

A previsão aponta 12,9 mm de chuva para Niterói, 12,5 mm para São Gonçalo, 15,7 mm para Itaboraí e 13,5 mm para Maricá. Entre os municípios analisados, Maricá tem o maior volume previsto para o domingo.





Os dados são da Climatempo e podem sofrer alterações conforme as atualizações das previsões meteorológicas.

*Sob previsão de Cyntia Fonseca