Faetec abre mais de 12 mil vagas para cursos técnicos em parceria com Senai-RJ e Senac-RJ

Entre os cursos oferecidos estão Enfermagem, Logística, Segurança do Trabalho, Informática, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Planejamento e Controle da Produção - Foto: Divulgação

Entre os cursos oferecidos estão Enfermagem, Logística, Segurança do Trabalho, Informática, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Planejamento e Controle da Produção - Foto: Divulgação

O Governo do Estado abriu inscrições, nesta sexta-feira (04), para 12.109 vagas gratuitas em cursos técnicos destinados a quem já concluiu integralmente o Ensino Médio. As oportunidades serão oferecidas em 87 unidades da Faetec, do Senai-RJ e do Senac-RJ, distribuídas em 28 municípios. A iniciativa está vinculada ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).

As vagas contemplam cursos técnicos com duração de dois ou três semestres letivos, em áreas como Administração, Logística, Saúde, Beleza, Tecnologia, Indústria, Construção, Infraestrutura, Meio Ambiente, Moda, Design, Produção Criativa, Turismo, Gastronomia, Alimentos, Química e Artes e Cultura.

Entre os cursos oferecidos estão Enfermagem, Logística, Segurança do Trabalho, Informática, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Planejamento e Controle da Produção, Edificações, Eletrotécnica e Desenvolvimento de Sistemas.

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Além da formação técnica gratuita, alguns dos estudantes selecionados poderão ter acesso aos benefícios do EDUTEC, programa estadual de auxílio à permanência no curso de educação profissional e tecnológica. Entre eles estão a Bolsa Permanência, de caráter mensal, condicionada ao cumprimento dos requisitos do programa, incluindo frequência mínima, e o Prêmio de Conclusão de Curso, pago em parcela única apenas para os alunos que atenderem aos critérios estabelecidos.

O processo seletivo será realizado por sorteio público, utilizando como referência a extração da Loteria Federal. Durante a inscrição, o candidato poderá escolher até três opções de unidade de ensino, curso e turno, sendo uma opção em cada rede participante: Faetec, Senai-RJ e Senac-RJ. As inscrições devem ser feitas até 14 de setembro, pelo link http://portal.coseac.uff.br/faetec2026-2/.

O edital também prevê reserva de vagas para estudantes oriundos da rede pública de ensino, negros, pardos e indígenas, pessoas com deficiência (PcD), pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e filhos de servidores efetivos da Faetec, conforme a legislação vigente.

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com Número de Identificação Social (NIS) ativo e atualizado, poderão solicitar isenção da taxa, de acordo com os critérios estabelecidos no edital.

Serviço

Inscrições: 4 a 14 de setembro

Sorteio público: 19 de setembro

Resultado: 22 de setembro, a partir das 19h

Matrícula: 23 a 30 de setembro

Inscrições: portal da Coseac/UFF — http://portal.coseac.uff.br/faetec2026-2/