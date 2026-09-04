Vestibular Uerj 2027: 2º Exame de Qualificação acontece no próximo domingo (6)

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) aplica a prova do 2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2027 neste domingo, 6 de setembro. De acordo com o Departamento de Seleção Acadêmica (DEPSEA), 37.543 candidatos estão inscritos para esta etapa, composta por questões de múltipla escolha de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.

Os portões serão abertos às 8h e a prova terá início às 9h. Após esse horário não será permitida a entrada de candidatos. O tempo máximo para a realização do exame é de quatro horas. Para participar, é obrigatório apresentar documento oficial de identificação com foto, o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) e caneta esferográfica azul ou preta, de corpo transparente.

Os candidatos recebem conceitos de “A” a “E”, conforme o desempenho. Notas acima de 40% geram conceitos válidos para a fase seguinte: “A” (20 pontos), “B” (15), “C” (10) e “D” (5). O conceito “E” desclassifica o candidato para a próxima etapa.

O resultado final será divulgado na página https://www.vestibular.uerj.br no dia 12 de setembro. Os aprovados nesta fase estarão habilitados a se inscrever no Exame Discursivo, composto por uma prova de redação e duas provas específicas, conforme o curso escolhido pelo candidato.

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SERVIÇO:

2º Exame de Qualificação – Vestibular Uerj 2027

Data: 06/09/2026

Horário: 8h – Abertura dos portões / 9h – Início da prova

Consulta ao local de prova e Cartão de Confirmação de Inscrição: https://www.vestibular.uerj.br/?page_id=16965

Divulgação do resultado: 12/09/2026

Atendimento ao candidato: (21) 2334-0669 ou vestibular@dsea.uerj.br