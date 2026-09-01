Semana do Cinema 2026 oferece ingressos a R$ 10 em salas de todo o país; saiba como participar

A segunda Semana do Cinema de 2026 já tem data para acontecer e promete, mais uma vez, levar os espectadores aos cinemas de todo país com entradas promocionais para aproveitarem a programação nas telonas.

A nona edição do evento acontece de 10 a 16 de setembro. Nesse período, salas espalhadas por todo o país oferecem ingressos a R$ 10 para sessões iniciadas antes das 17h, e a R$ 12 nos demais horários para todas as sessões tradicionais, incluindo exibições aos finais de semana. O preço promocional não se aplica a pré-estreias, shows e salas especiais.

Além do desconto no valor dos ingressos, o público ainda pode aproveitar combos de pipoca e refrigerantes com valores reduzidos. Para conferir, é preciso consultar as condições de sua rede de cinema favorita.

A nona edição da Semana do Cinema é idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex), Ingresso.com e Grupo Consciência, repetindo uma iniciativa que incentiva o acesso à cultura e já levou mais de 26,7 milhões de pessoas para frente das telonas.

A expectativa é superar o marco da última edição, que, em fevereiro deste ano, vendeu mais de 3,9 milhões de ingressos. Para isso, as redes de cinema se preparam para entregar uma programação variada, com títulos para todos os públicos.

Em São Gonçalo e Niterói, as redes participantes são Cinemark, Cinépolis e Reserva Cultural Niterói.

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