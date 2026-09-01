Prepare o casaco e atenção ao vento: frente fria chega ao Rio com rajadas de até 80 km/h
Orientação é para que a população evite áreas próximas a árvores, postes e estruturas metálicas e acompanhe os alertas oficiais
O Governo do Estado, por meio da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, monitora as condições meteorológicas em todo o estado nesta terça-feira (1º/9). De acordo com os modelos meteorológicos mais recentes, a passagem de uma frente fria, prevista para a manhã desta terça-feira, que permanece até quarta-feira (2/9), provoca rajadas de vento de intensidade moderada a forte em diversas regiões do estado. Também há previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte.
No início da manhã, o monitoramento da Defesa Civil registrou rajadas de vento de até 80 km/h no Pico do Couto, em Petrópolis, na Região Serrana. Na capital, os ventos chegaram a 70 km/h em Copacabana, na Zona Sul. Em Nova Friburgo, também na Região Serrana, a ventania atingiu 59 km/h.
Leia também:
Bolsa Família não terá reajuste previsto no Orçamento de 2027
Orçamento de 2027 prevê salário mínimo de R$ 1.741
As equipes do Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) acompanham, 24 horas por dia, a evolução das condições meteorológicas e emitem alertas preventivos sempre que necessário. A Defesa Civil Estadual reforça que o cenário permanece sob monitoramento contínuo.
A orientação é para que a população evite permanecer próxima a árvores, postes, placas, andaimes e outras estruturas que possam ser afetadas pela força dos ventos.
Também é recomendado não estacionar veículos sob árvores, manter portas e janelas fechadas, recolher objetos soltos em varandas e sacadas, evitar deslocamentos desnecessários durante os períodos de maior intensidade dos ventos e não tocar em cabos elétricos caídos.
Em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 e acompanhar as informações divulgadas pelos canais oficiais da Defesa Civil.