Fecomércio: Prêmio Visão Consciente entra na reta final de inscrições

Faltam poucos dias para o encerramento das inscrições da 7ª edição do Prêmio Visão Consciente. Empresas do setor de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado do Rio de Janeiro têm até 28 de agosto para inscrever gratuitamente projetos de sustentabilidade e responsabilidade social. A iniciativa da Fecomércio RJ, apresentada pelo Sesc RJ e pelo Senac RJ, reconhece ações capazes de gerar impacto positivo na sociedade e incentivar práticas mais sustentáveis no ambiente empresarial. As inscrições estão disponíveis em https://www.premiovisaoconsciente.com.br.

Podem participar empresas de pequeno, médio e grande portes, com projetos inscritos nas categorias Meio Ambiente ou Responsabilidade Social. Os projetos inscritos devem estar em andamento há pelo menos um ano ou podem ter sido concluídos entre junho de 2025 e maio de 2026. Empresas vencedoras da edição anterior não podem concorrer nesta edição.

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Além do reconhecimento, os vencedores terão a oportunidade de representar o Rio de Janeiro na NRF 2027 – Retail's Big Show, em Nova York, considerada a maior feira de varejo do mundo. A premiação inclui passagem aérea de ida e volta, hospedagem por três noites, translado entre aeroporto e hotel e ingressos para os três dias da exposição, proporcionando uma imersão nas principais tendências e inovações do varejo global.

“O Prêmio Visão Consciente é uma forma de reconhecer empresas que entendem que competitividade e sustentabilidade caminham juntas. Ao valorizar iniciativas de responsabilidade social e preservação ambiental, incentivamos o setor de Comércio de Bens, Serviços e Turismo a inovar, gerar impacto positivo e contribuir para um desenvolvimento cada vez mais sustentável. Além disso, proporcionar aos vencedores a oportunidade de representar o Rio de Janeiro na NRF, em Nova York, conecta boas práticas locais às principais tendências globais do varejo”, afirma o presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.

Criado em 2019, o Prêmio Visão Consciente valoriza empresas que desenvolvem iniciativas voltadas à inclusão, à sustentabilidade e à responsabilidade social. Na edição de 2025, foram reconhecidas, na categoria Meio Ambiente, Freewet Produtos e Serviços Ltda., ARP Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Iconic Lubrificantes S.A. Na categoria Responsabilidade Social, os vencedores foram Biomob Soluções Digitais Ltda., Naporta Tecnologia Logística Ltda. e Águas do Rio 1 SPE S.A. As empresas participaram da NRF 2026, em Nova York, com todas as despesas custeadas pela Fecomércio RJ.

Lembre-se, as inscrições da 7ª edição do Prêmio Visão Consciente podem ser realizadas somente até 28 de agosto. Empresas interessadas em participar devem aproveitar os últimos dias para cadastrar seus projetos nas categorias Meio Ambiente ou Responsabilidade Social. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis em https://www.premiovisaoconsciente.com.br.

Homenagem

A 7ª edição do Prêmio Visão Consciente também apresenta uma novidade: a Menção Honrosa Sebrae Rio – Prêmio Júlio Cézar Rezende de Freitas. A homenagem reconhece a trajetória de Julinho, liderança que dedicou quatro décadas ao fortalecimento do empreendedorismo e do desenvolvimento empresarial no estado do Rio de Janeiro. Ele atuou como diretor do Sebrae/RJ e presidente do Sicomércio de Três Rios.

Entusiasta da premiação, Júlio Cézar Rezende de Freitas incentivou a participação de empresas da região de Três Rios e contribuiu para ampliar o alcance da iniciativa. A nova honraria busca preservar seu legado e reconhecer exemplos inspiradores de desenvolvimento sustentável.