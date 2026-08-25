Maricá recebe a tradicional Marcha para Jesus neste sábado

Neste ano, a 17ª edição terá como tema “O Poder da Oração” - Foto: Divulgação

Neste ano, a 17ª edição terá como tema “O Poder da Oração” - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá apoia, neste sábado (29/8), mais uma edição da Marcha para Jesus, evento tradicional do calendário cristão do município. Neste ano, a 17ª edição terá como tema “O Poder da Oração” e reunirá fiéis de diferentes igrejas e denominações em uma programação gratuita e aberta a toda a população.

A iniciativa conta com parceria da Secretaria de Assuntos Religiosos, Cidadania e Família e da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), com concentração às 14h na Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, próximo ao DPO. De lá, os fiéis seguirão em caminhada até a Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, onde será montado o palco principal.

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“A Marcha para Jesus faz parte do calendário de eventos de Maricá e representa um momento de fé, união e confraternização entre diversas denominações cristãs. É uma celebração aberta a todos, que reúne famílias e comunidades em torno da oração, da música e da mensagem de esperança”, afirmou o secretário de Assuntos Religiosos, Cidadania e Família, pastor Sérgio Luiz.

Entre as atrações estão Samuel Messias, a dupla André e Felipe, Maria Marçal, Paulo Neto, Samuel Eleotério, Waguinho, Maria Pita, Néia do Surdo, DJ Di Lima e DJ Naudão.

Serviço:

17ª Marcha para Jesus em Maricá

Data: sábado (29/08)

Horário: 14h

Concentração: primeira entrada de Maricá - Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, próximo ao DPO

Shows: Praça Orlando de Barros Pimentel – Centro