Niterói recebe Feira Mega Gestante com enxoval a partir de R$ 1,99

Niterói recebe mais uma edição da Feira Mega Gestante, a partir desta quarta-feira (26). O evento retorna ao município após cinco anos e reúne, até domingo (30), mais de 50 expositores no Plaza Shopping Niterói, no Centro. Entre os produtos disponíveis estão roupas, carrinhos, móveis, acessórios e itens de enxoval, com preços a partir de R$ 1,99.

A feira terá entrada gratuita mediante inscrição prévia e a expectativa da organização é receber entre 7 mil e 9 mil pessoas durante os cinco dias de programação. Além dos produtos voltados para gestantes, bebês e crianças, o evento contará com workshops, palestras e sorteios exclusivos para os participantes cadastrados.

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Gestantes e mães de recém-nascidos que apresentarem o QR Code recebido pelo WhatsApp terão direito a uma pipoca na recepção. Já as visitantes que estiverem grávidas ou tiverem filhos de até um ano e fizerem aniversário durante o período da feira poderão retirar um vale-compras de R$ 100 para utilizar em uma das lojas participantes. A ação é válida de quarta a sexta-feira, exceto em feriados, conforme o regulamento.

Esta é a terceira edição da Feira Mega Gestante realizada em Niterói. A última passagem do evento pela cidade aconteceu em 2021. Segundo a organização, a nova edição será realizada em uma megaloja climatizada e pretende oferecer aos visitantes um espaço para pesquisar e comparar produtos para a chegada do bebê.

De acordo com dados do Ministério da Saúde reunidos pelo portal Primeira Infância Primeiro, Niterói registrou 4.541 nascidos vivos em 2024.

Para Eliane Paim, diretora de marketing da Feira Mega Gestante, o retorno à cidade é uma oportunidade de reaproximar o evento das famílias da região.

Com mais de 30 anos de atuação, a feira reúne empresas, profissionais e consumidores do segmento materno-infantil. A organização também informa que oferece suporte aos consumidores após as compras em casos de produtos com defeito, fora do padrão anunciado ou que não correspondam à qualidade esperada.

Serviço

Feira Mega Gestante – Niterói

Data: 26 a 30 de agosto de 2026

Local: Plaza Shopping Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 8, Centro, Niterói

Entrada: gratuita, mediante inscrição prévia

Horários:

Quarta a sexta-feira: das 14h às 21h

Sábado: das 10h às 21h

Domingo: das 14h às 20h

Inscrições: feira da gestante, pelo site oficial

Mais informações: @feiradagestante.oficial