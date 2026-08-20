ONG Mulheres da Parada e Sebrae realizam consultoria gratuita para empreendedores de São Gonçalo

Os empreendedores de São Gonçalo têm a oportunidade de tirar dúvidas sobre questões relativas à documentação e informações importantes para a gestão de seus negócios. As Mulheres da Parada e o Sebrae vão realizar, na próxima segunda-feira (24), das 9h às 16h, o evento gratuito “Atendimento de Consultoria Individual”, na sede da ONG, no bairro Sacramento.

Na lista de atendimentos previstos, que serão realizados por profissionais do Sebrae, constam orientação para o cadastro e emissão de notas fiscais, declaração anual, além de consultoria sobre finanças e marketing digital, entre outros serviços.

“Estamos muito felizes em promover esta atividade para nossas alunas e público externo com o Sebrae, grande parceiro que também ministra aulas nos nossos projetos Donas da Parada e Energia da Parada. Os profissionais do Sebrae trazem conteúdos importantes de desenvolvimento humano, empreendedorismo social, educação financeira, entre outros”, explicou a diretora e fundadora da ONG Mulheres da Parada, Letícia da Hora.

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Serviço

Atendimento de Consultoria Individual

Dia: 24 de agosto (próxima segunda-feira)

Horário: das 9h às 16h

Local: Sede da ONG Mulheres da Parada (Estrada de Santa Izabel, 1.347, Sacramento, São Gonçalo) Ponto de Referência – ao lado da Igreja Adventista do 7º Dia

Gratuito