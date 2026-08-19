Obras do trecho 6 do MUVI avançam no Jardim Catarina

Com um investimento de R$ 287 milhões, o MUVI é o maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo - Foto: Divulgação

Com um investimento de R$ 287 milhões, o MUVI é o maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo - Foto: Divulgação

As obras do trecho 6 do Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) no bairro Jardim Catarina estão a todo vapor. Nesta quarta-feira (19), estão em andamento obras de construção da mureta que separa o novo corredor viário da rodovia RJ-104, além de serviços de terraplanagem na Rua José Rosendo de Souza. No local, já foram finalizados serviços de construção de meio-fio, calçada e drenagem.

O MUVI, que começou a ser construído em 2022, é um corredor viário com 18 quilômetros de extensão, ligando Neves a Guaxindiba. Em todos os trechos, estão incluídas obras de drenagem, pavimentação, construção de calçadas, ciclovias e paisagismo. O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). Já é possível ver o MUVI pronto em bairros como Neves, Vila Lage, Camarão, Parada 40, Centro, Estrela do Norte, Trindade e outros.

Com um investimento de R$ 287 milhões, o MUVI é o maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo e está em execução graças a uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura.

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Para Antônio Costa da Silva, aposentado e morador de São Gonçalo, as obras estão uma maravilha.

“Acompanho essa obra desde o início. Foi a melhor intervenção que essa cidade já teve. É uma obra de uma magnitude enorme! São calçadas novas, pistas novas, tudo bem melhor! Além disso, o trânsito da cidade agora é outro, está muito bom! Eu agradeço a todos os envolvidos por esse projeto”, afirmou.