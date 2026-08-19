Inmet emite alerta de vendaval para o Rio de Janeiro nesta sexta-feira

Aviso amarelo prevê rajadas de até 60 km/h e vale entre 12h e 23h59 - Foto: Divulgação/Inmet

Aviso amarelo prevê rajadas de até 60 km/h e vale entre 12h e 23h59 - Foto: Divulgação/Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo aviso de vendaval para áreas do Estado do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (21). O alerta é de perigo potencial, classificação amarela, e prevê ventos com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h.

O aviso será válido das 12h às 23h59. Entre as regiões fluminenses abrangidas está a Região Metropolitana, além de áreas das Baixadas, Sul, Norte e Centro Fluminense.

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Para São Gonçalo, Niterói e cidades vizinhas, a orientação é acompanhar as atualizações dos órgãos oficiais de meteorologia e das respectivas Defesas Civis municipais.

Frente fria e ciclone extratropical

Segundo o Inmet, a mudança nas condições do tempo está relacionada ao avanço de uma frente fria, associada à formação de um ciclone extratropical próximo ao litoral da Região Sul.

A previsão indica que uma área de baixa pressão deve se organizar nesta quinta-feira (20), no litoral do Rio Grande do Sul, e ganhar características de ciclone extratropical na sexta. O sistema deve avançar pelo oceano em direção ao Sudeste.

Risco de queda de galhos

Por se tratar de um aviso amarelo, o Inmet classifica a situação como de perigo potencial. Entre os impactos previstos está o risco de queda de galhos de árvores durante os períodos de vento mais intenso.

A população deve evitar permanecer próxima a árvores, estruturas que possam apresentar risco de desprendimento e locais sujeitos à queda de objetos durante as rajadas.