Rio oferece 2.691 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz

O Rio de Janeiro tem 2.691 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz disponíveis nesta semana. Do total, 936 são vagas com carteira assinada, oferecidas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine), enquanto outras 1.755 são destinadas a estágio e aprendizagem, por meio da Fundação Mudes e do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

As vagas de emprego formal estão distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Na Região Metropolitana, há postos com remuneração de até dois salários mínimos, ou R$ 3.242, para funções como babá, em Campo Grande; bombeiro hidráulico, em Botafogo; cozinheira, na Barra da Tijuca; e auxiliar de marceneiro, em Jacarepaguá.

Também há vagas para auxiliar de cozinha, camareira de hotel e vendedor pracista, com remuneração de até dois salários mínimos e sem exigência de experiência. Para pessoas com deficiência (PcD), são 75 vagas em diferentes funções e faixas de remuneração.

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No Médio Paraíba, foram disponibilizadas 14 vagas, com salários de até dois salários mínimos. Já a Região Serrana reúne 84 postos, com remunerações entre um e dois salários mínimos para funções como auxiliar de limpeza, garçom e auxiliar de produção.

Segundo o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, 65,8% das vagas de emprego estão no setor de Serviços e 34,2% no Comércio. Em relação à escolaridade, 39,4% exigem Ensino Médio completo, enquanto 56,1% pedem Ensino Fundamental completo.

A experiência profissional é exigida em 78,7% das vagas. Por isso, a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda orienta os candidatos a manterem o cadastro e os currículos atualizados no Sine. O sistema analisa o perfil profissional do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador para identificar possíveis correspondências.

A Fundação Mudes oferece 200 vagas de estágio para estudantes dos níveis Superior, Médio e Técnico.

Já o CIEE disponibiliza 1.555 oportunidades para diferentes níveis de escolaridade, incluindo vagas de estágio e jovem aprendiz.

Os interessados podem consultar as oportunidades e realizar o cadastro nos sites da Fundação Mudes e do CIEE.

Como se candidatar

Para se cadastrar ou atualizar os dados no Sine, é necessário comparecer a uma unidade do sistema com documento de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.

A relação das unidades e os detalhes das vagas disponíveis podem ser consultados no Painel Interativo de Vagas do Governo do Estado.