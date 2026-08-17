Maricá abre mais de 200 vagas de emprego e estágio para moradores

As chances são oferecidas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) e pela Casa do Trabalhador - Foto: Divulgação

As chances são oferecidas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) e pela Casa do Trabalhador - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá disponibiliza mais de 200 vagas de emprego e estágio para moradores que buscam uma nova oportunidade no mercado de trabalho. As chances são oferecidas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) e pela Casa do Trabalhador, projeto municipal voltado à promoção do acesso ao emprego e à qualificação profissional.

A ação é coordenada pela Secretaria de Trabalho e Emprego e reúne oportunidades para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, incluindo professores de línguas estrangeiras, segurança patrimonial, biomédico, cozinheiro(a), atendimento e garçom, entre outras. Também há vagas para quem busca o primeiro emprego, profissionais com experiência, estagiários e pessoas com deficiência (PCDs).

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“Nosso objetivo é aproximar os moradores das oportunidades disponíveis e facilitar o acesso ao mercado de trabalho. Com o trabalho desenvolvido pelo Sine e pela Casa do Trabalhador, conseguimos ampliar o alcance das vagas e conectar mais pessoas às oportunidades oferecidas pelas empresas”, afirma o secretário de Trabalho e Emprego, Thiago Monteiro.

O atendimento é gratuito e realizado presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os interessados devem apresentar documentos pessoais, comprovante de residência e currículo atualizado.