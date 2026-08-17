São Gonçalo oferece cursos gratuitos para empreendedores em parceria com o Sebrae
Capacitações abordam temas como gestão financeira, vendas online e formação de preços
A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com o Sebrae, está oferecendo uma série de cursos gratuitos voltados aos artesãos e empreendedores do município. A iniciativa tem como objetivo promover a qualificação profissional e fortalecer o empreendedorismo local, oferecendo ferramentas práticas para quem deseja aprimorar a gestão do seu negócio. O próximo encontro acontece nesta quarta-feira (19).
As capacitações abordarão temas essenciais para o desenvolvimento de empreendimentos, como marketing, vendas online, gestão financeira e formação de preços. Todos os encontros serão realizados às 14h, no auditório do Centro Cultural Joaquim Lavoura.
O curso já teve duas aulas ministradas com foco em Formalização: Vantagens e Responsabilidades, e Marketing e Introdução às Vendas Online.
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Próximas aulas:
19 de agosto – Gestão Financeira;
9 de setembro – Formação de Preço;
14 de novembro – Entrega dos Certificados
A participação é gratuita e representa uma oportunidade para os gonçalenses ampliarem seus conhecimentos, desenvolverem novas estratégias para seus negócios e impulsionarem a economia criativa e o empreendedorismo no município.