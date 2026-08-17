São Gonçalo oferece cursos gratuitos para empreendedores em parceria com o Sebrae

Cursos gratuitos voltados aos artesãos e empreendedores do município - Foto: Imagem gerada por IA

Cursos gratuitos voltados aos artesãos e empreendedores do município - Foto: Imagem gerada por IA

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com o Sebrae, está oferecendo uma série de cursos gratuitos voltados aos artesãos e empreendedores do município. A iniciativa tem como objetivo promover a qualificação profissional e fortalecer o empreendedorismo local, oferecendo ferramentas práticas para quem deseja aprimorar a gestão do seu negócio. O próximo encontro acontece nesta quarta-feira (19).

As capacitações abordarão temas essenciais para o desenvolvimento de empreendimentos, como marketing, vendas online, gestão financeira e formação de preços. Todos os encontros serão realizados às 14h, no auditório do Centro Cultural Joaquim Lavoura.

O curso já teve duas aulas ministradas com foco em Formalização: Vantagens e Responsabilidades, e Marketing e Introdução às Vendas Online.

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Cursos gratuitos voltados aos artesãos e empreendedores do município | Foto: Divulgação

Próximas aulas:

19 de agosto – Gestão Financeira;

9 de setembro – Formação de Preço;

14 de novembro – Entrega dos Certificados

A participação é gratuita e representa uma oportunidade para os gonçalenses ampliarem seus conhecimentos, desenvolverem novas estratégias para seus negócios e impulsionarem a economia criativa e o empreendedorismo no município.