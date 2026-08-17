Oportunidades: Fundação oferece vagas de estágio com bolsa-auxílio de até R$ 2 mil; confira!

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração, ciências contábeis e economia - Foto: Divulgação/ProzEducacao

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração, ciências contábeis e economia - Foto: Divulgação/ProzEducacao

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 110 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site: https://www.mudes.org.br.

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (36), ciências contábeis (9) e economia (3). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 47 vagas.

Há chances para estágio no Ensino Médio, são 5 no total e também 17 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 35 vagas. Sendo técnico em administração (8) e técnico em eletrônica (3). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.

As vagas para contratação CLT somam 26 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (15) e superior (10).

Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, por meio do nosso site. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail (contato@mudes.org.br), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.

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