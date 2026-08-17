Arena Niterói tem programação com competições de vôlei feminino e futsal internacional

A Arena Niterói é a primeira arena indoor fora da cidade do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação/Sérgio Bonelli

A Arena Niterói é a primeira arena indoor fora da cidade do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação/Sérgio Bonelli

Recém-inaugurada, a Arena Niterói tem uma programação de eventos esportivos importantes para os próximos meses. Com capacidade para receber grandes eventos esportivos, culturais e de entretenimento, a Arena Niterói foi planejada para ampliar a infraestrutura da cidade e fortalecer a revitalização do Centro da cidade. O espaço é climatizado, conta com tratamento acústico e é a primeira arena indoor fora da capital fluminense, na região da Baía de Guanabara.

Entre os dias 24 e 26 de setembro, a Arena vai receber a Copa Supervôlei Feminino 2026. O torneio vai reunir três grandes equipes da Superliga Feminina (Dentil Praia Clube, Sesc RJ Flamengo e Fluminense). A competição vai marcar a abertura da temporada nacional no vôlei feminino.

Nos três dias, o público vai acompanhar partidas envolvendo estas equipes, com a participação de grandes atletas do vôlei feminino brasileiro, incluindo jogadoras da seleção brasileira e destaques de seleções internacionais.

A Copa Supervôlei Feminino 2026 também vai reeditar recentes confrontos decisivos do voleibol nacional. Sesc-RJ Flamengo e Dentil Praia Clube voltarão a se enfrentar após a semifinal da última edição da Superliga Feminina. Já as equipes de Fluminense e Sesc-RJ Flamengo vão repetir a final do Campeonato Carioca Feminino de 2025.

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“A Arena Niterói é a primeira arena indoor fora da cidade do Rio de Janeiro. Nenhuma outra cidade do estado possui um equipamento como este. Esta arena consolida a vocação de Niterói como uma cidade do esporte, uma cidade que revela campeões e que tem uma forte tradição esportiva. Receber competições esportivas de alto nível mostra que a Arena já é reconhecida como um equipamento importante. Nada disso acontece por acaso. É resultado de planejamento, capacidade de elaborar projetos e de uma equipe comprometida em transformar sonhos em realidade”, afirmou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

O torneio reforça o excelente momento vivido pelo voleibol feminino brasileiro, como uma modalidade de grande identificação com o público e que vem colecionando vitórias em competições internacionais.

Mais informações sobre o evento estão no site www.supervolei.com.br.

Futsal internacional – Entre os dias 5 e 8 de novembro, será a vez do futsal internacional na Arena Niterói. A Futsal Finalíssima de 2026 vai reunir os finalistas da Copa América de Futsal (Brasil e Argentina) e da Eurocopa de Futsal da UEFA (Espanha e Portugal).

O Brasil, campeão da Copa América, vai enfrentar Portugal, vice-campeão da Eurocopa, e a Argentina, vice-campeã da América, vai enfrentar a Espanha, atual campeã europeia. Os vencedores vão para a final.

“A Finalíssima será o primeiro grande evento esportivo internacional da Arena Niterói e simboliza o que buscamos com esse novo equipamento. Queremos Niterói na rota dos grandes eventos. Receber Brasil, Argentina, Espanha e Portugal, quatro potências mundiais do futsal, movimentará a hotelaria, a gastronomia, o comércio e toda a cadeia do turismo. Faz parte da estratégia da gestão do prefeito Rodrigo Neves aproveitar eventos dessa dimensão para apresentar a nova Arena Niterói ao Brasil e ao mundo, mostrando ao mercado esportivo, turístico e de grandes eventos que a cidade está preparada para receber competições e atrações de alcance nacional e internacional, gerando fluxo turístico, emprego, renda e projeção para Niterói”, explicou o presidente da Neltur, André Bento.

A Arena Niterói integra o Parque Poliesportivo da Concha Acústica, que também conta com campo de futebol de grama sintética com dimensões oficiais, quadra poliesportiva, o tradicional palco da Concha Acústica, quadras de tênis e de vôlei de praia, além de pista de caminhada.

“Ter uma Arena com essa estrutura permite que Niterói dê um salto também no esporte de alto rendimento. Vamos receber grandes nomes do vôlei feminino brasileiro e, depois, quatro das principais seleções de futsal do mundo. Isso é muito importante para uma cidade que investe no esporte como política pública, desde a iniciação e os projetos nos bairros até a possibilidade de o nosso público acompanhar competições desse nível bem de perto. A Arena Niterói nasce com essa vocação: ser a casa do esporte, receber grandes eventos e, ao mesmo tempo, inspirar nossas crianças e jovens”, concluiu o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo.