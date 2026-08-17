TRE-RJ altera 268 locais de votação para as Eleições 2026; confira o seu local de votação

Para evitar transtornos de qualquer tipo, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) recomenda que todo o eleitorado realize uma consulta para saber se o seu local de votação foi alterado - Foto: Divulgação/TRE-RJ

Para evitar transtornos de qualquer tipo, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) recomenda que todo o eleitorado realize uma consulta para saber se o seu local de votação foi alterado - Foto: Divulgação/TRE-RJ

Para as Eleições 2026, a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro alterou 268 locais de votação em relação ao pleito realizado em 2024. As mudanças acontecem por razões diversas, como questões de acessibilidade, mudança ou fechamento de estabelecimento, razões estruturais e incluem os mais de 60 locais modificados por motivos de segurança, anunciados em 4 de agosto. A medida impacta cerca de 610 mil eleitores fluminenses.

Para evitar transtornos de qualquer tipo, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) recomenda que todo o eleitorado realize uma consulta para saber se o seu local de votação foi alterado. A busca pode ser feita pelo site oficial do TRE-RJ, com o número do CPF ou do Título de Eleitor, a data de nascimento e o nome da mãe. Para acessar, clique aqui.

Também é possível fazer a consulta por meio do aplicativo e-Título, ou pelo Disque TRE-RJ, no telefone (21) 3436-9000. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h. No mesmo número, pelo WhatsApp do TRE-RJ, é possível obter a informação no serviço de autoatendimento, que funciona 24 horas.

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Presidente do TRE-RJ, o desembargador Claudio de Mello Tavares reforça a importância da consulta e destaca que, além de confirmar o local de votação, o eleitor deve saber o número exato de sua seção eleitoral.

"Consultar o local de votação é essencial para que o eleitor possa se planejar para exercer da melhor maneira o direito ao voto. Essa verificação pode ser feita de modo muito simples e rápido. E o eleitor deve anotar também o número de sua seção eleitoral, para garantir uma experiência mais tranquila, porque não precisará percorrer o interior do local de votação. Não terá que andar de sala em sala à procura de sua urna: será logo encaminhado para o destino correto", explica o magistrado.

Nas Eleições 2026, o eleitor terá seis votos: deputado(a) federal, deputado(a) estadual, primeira vaga de senador(a), segunda vaga de senador(a), governador e presidente. Com tantos cargos em disputa, a recomendação do presidente do TRE-RJ é que todos saiam de casa com os números anotados em papel, utilizando uma "cola".

"Embora seja permitido o uso do celular para a identificação do eleitor biometrizado, por meio do e-Título, não é possível entrar com o aparelho na cabine de votação. Ele deve ser deixado com o mesário e retirado após o eleitor votar. Portanto, nossa recomendação é que cada um leve uma cola, um lembrete com os números de seus candidatos anotados. Assim, ninguém terá dificuldade para votar e evitaremos a formação de filas nos locais de votação", conclui o desembargador Claudio Mello.

As mudanças foram determinadas com o objetivo de retirar as seções eleitorais de áreas consideradas de alto risco ou dominadas pelo crime organizado. Os novos locais estão fora de territórios controlados por facções, tráfico ou milícias, longe de áreas de confronto e o mais próximo possível dos endereços originais.