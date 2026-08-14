Enel Rio tem mais de 470 vagas para diversas áreas no estado do Rio de Janeiro

Após as inscrições, os candidatos deverão ficar atentos, já que o contato deverá ser feito por e-mail ou WhatsApp - Foto: Reprodução/Pexels

Após as inscrições, os candidatos deverão ficar atentos, já que o contato deverá ser feito por e-mail ou WhatsApp - Foto: Reprodução/Pexels

A Enel Rio está com mais de 470 vagas abertas para diversas funções em toda a sua área de concessão no estado. As oportunidades são para analistas, supervisores, eletricistas e técnicos. As inscrições podem ser feitas no link Cadastro Vagas.

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Nas cidades de Magé, Niterói e São Gonçalo, na Região Metropolitana, a companhia tem 125 vagas abertas. Em Araruama e Cabo Frio, são 155 oportunidades. Em Petrópolis e Teresópolis, são 72 vagas. Ainda na Região Serrana, em Cantagalo, há 42 vagas disponíveis. Na Região Sul, nas cidades de Angra dos Reis, Paraty e Resende, são 64. Campos dos Goytacazes e Macaé, no Norte Fluminense, e Santo Antônio de Pádua, no Noroeste, têm 18 oportunidades.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem preencher alguns requisitos: os interessados nas vagas para analista devem ter ensino superior completo, preferencialmente em Engenharia Elétrica. Os profissionais que desejarem concorrer aos cargos de supervisão devem ter formação de Técnico em Eletrotécnica ou curso superior em Engenharia Elétrica, com CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais) ou CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ativos, além de curso básico NR-10 (40h) e curso complementar (SEP) da NR-10 (40h)

Já as oportunidades para eletricistas exigem ensino médio completo, curso de eletricista de distribuição de energia elétrica (240h), curso básico NR-10 (40h) e curso complementar (SEP) da NR-10 (40h). Também é desejável que os interessados tenham curso de trabalho em altura NR-35 (16h) e habilitação para condução de veículos categoria C, D ou B. Na função de técnico, é necessário ter a formação de Técnico em Eletrotécnica ou ensino superior em Engenharia Elétrica, CFT ou CREA ativos, curso básico NR-10 (40h) e curso complementar (SEP) da NR-10 (40h).

Após as inscrições, os candidatos deverão ficar atentos, já que o contato deverá ser feito por e-mail ou WhatsApp.

Serviço:

Vagas para analistas, supervisores, eletricistas e técnicos na Enel Rio

Total de vagas: 476

Prazo para inscrição: até que as vagas sejam preenchidas

Link para inscrição: Cadastro Vagas