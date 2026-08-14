'Desfile Adota Pet' promove adoções de cães adolescentes e adultos no São Gonçalo Shopping

Na passarela, eles não vestem grifes de luxo, não buscam aplausos da multidão, mas esperam encantar o público em busca de um lar com amor e carinho. O ‘Desfile Adota Pet’, promete levar alegria e muita fofura ao público do São Gonçalo Shopping, no próximo domingo, 16 de agosto, das 13h às 16h.

Em sua terceira edição, o desfile reúne apenas cães, adolescentes e adultos. Os filhotes não irão participar do evento, pois assim os animais mais velhos têm mais chances de adoção. O evento terá entre 15 a 20 cães já castrados e vermifugados desfilando rumo a um novo lar.

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As pessoas que tiverem o coração tomado de amor pelos modelos caninos e escolherem levar um deles para casa, precisa ser mais de 18 anos e levar o CPF, comprovante de residência, responder um questionário e assinar um termo de adoção. Após isso, os novos tutores terão descontos em vacinas, exames e consultas com o médico veterinário Dr Rhamon Nunes.

Conheça a história de alguns cães

A iniciativa do projeto ‘Leve um Anjo pra Casa’, busca conseguir um lar de amor e carinho para cães que viviam nas ruas ou que sofreram maus tratos.

Esse é o caso do Wil Pirata, de 5 anos, que teve um dos olhos perfurados por um espeto de churrasco. O Wil Pirata, que é castrado e vermifugado, é um animal dócil e adora crianças. Espera um lar onde possa dar e receber carinho, mas que seja ‘filho de 4 patas’ único.

Will Pirata teve um dos olhos perfurados, mas não deixou de amar e buscar um lar | Foto: Divulgação

Entre tantas histórias, a dos irmãos Florzinha e Caramelo, de 2 anos, emociona por causa do carinho e companheirismo desde filhotes. Os cães foram encontrados agarradinhos e sempre permaneceram juntos, por essa razão a adoção precisa ser conjunta. Eles são castrados, vacinados e também adoram brincar com crianças.

Os irmãos Florzinha e Caramelo precisam ser adotados juntos pois são muito unidos | Foto: Divulgação

A Tigrinha, de 2 anos, se destaca pela dor da rejeição. A cachorra chegou a ser adotada, mas foi devolvida quando ainda era filhote e desde então espera um lar de carinho onde possa gastar toda a energia acumulada.

A Tigrinha foi devolvida após ser adotada, mas não perdeu a esperança de encontrar pessoas que a amem do jeito que levado de ser | Foto: Divulgação

Serviço:

Desfile Adota Pet

Local: São Gonçalo Shopping - 1º Piso em frente a Academia Perfect Body

Data: domingo (16)

Hora: 13h às 16h

Cães adolescentes e adultos - castrados e vermifugados

Para mais informações, acesse: @leveumanjopracasa_ e @dr.rhamonnunes