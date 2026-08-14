Escritor de Itaboraí lança quarto livro com contos e crônicas em setembro
Funcionário dos Correios, Nilson Martins construiu sua trajetória literária tendo a cidade como uma das principais referências de sua produção
O escritor Nilson Martins lança no dia 5 de setembro o livro O último chope no Beco, sua quarta obra literária. O evento será realizado às 18h, na Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro de Itaboraí.
Funcionário dos Correios, lotado na agência de Itaboraí, Nilson Martins construiu sua trajetória literária tendo a cidade como uma das principais referências de sua produção. Em seu novo livro, o autor reúne contos e crônicas, explorando histórias, personagens e situações que dialogam com o cotidiano e com a memória local.
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Publicado pela editora Letras Virtuais, O último chope no Beco chega ao público depois de três livros anteriores. A estreia foi com Uns caras de Itaboraí, uma coletânea de contos. Em seguida, o escritor publicou Aconteceu em Itaboraí, que reúne contos e crônicas. Seu terceiro livro foi O retorno de Maria Bonita, romance que ampliou a diversidade de gêneros em sua produção.
Nilson mantém uma relação estreita entre literatura e território. A escolha de Itaboraí como cenário e inspiração para parte de sua obra contribui para registrar, por meio da ficção e da crônica, aspectos do cotidiano, das pessoas e das histórias que atravessam a cidade.