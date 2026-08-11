Iguá Rio tem processo seletivo com 20 vagas abertas na capital e em Miguel Pereira

A empresa oferece salário compatível com o mercado e um pacote de benefícios - Foto: Divulgação

A empresa oferece salário compatível com o mercado e um pacote de benefícios - Foto: Divulgação

A Iguá Rio, concessionária responsável pelos serviços de saneamento em 19 bairros da Zona Sudoeste do Rio de Janeiro e no Centro-Sul Fluminense, está com processo seletivo aberto para 20 vagas de emprego distribuídas entre a capital e o município de Miguel Pereira. As oportunidades contemplam áreas administrativas, técnicas, operacionais e de engenharia, reforçando o compromisso da companhia com a geração de empregos e o fortalecimento de equipes estratégicas para a operação de saneamento.

A empresa oferece salário compatível com o mercado e um pacote de benefícios, que inclui plano de saúde e odontológico extensivos aos dependentes, vale-alimentação, seguro de vida, rede de descontos e serviço de telemedicina, entre outros. As inscrições devem ser realizadas pela plataforma Gupy, por meio do site vemserigua.gupy.io.

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A Iguá Rio também mantém um canal oficial no WhatsApp, onde os interessados podem acompanhar novidades sobre vagas, oportunidades e outras iniciativas da companhia. Para participar, basta acessar: Canal oficial da Iguá Rio no WhatsApp.

Vagas – Rio de Janeiro (17)

● Coordenador Jurídico Regulatório

● Assistente de Engenharia

● Especialista em Modelagem Hidráulica

● Engenheiro de Capex

● Auxiliar eletromecânico

● Analista de Engenharia Jr.

● Aprendiz

● Operador Volante - Esgoto

● Auxiliar Operação Água

● Auxiliar Operação Água

● Fiscal de Obras

● Engenheiro de Segurança do Trabalho

● Almoxarife

● Agente Atendimento Externo

● Agente Atendimento Externo

● Agente Comunitário

● Agente Comunitário

Vagas – Miguel Pereira (3)

● Fiscal de Obras

● Analista de Engenharia Sr.

● Estagiário de Meio Ambiente