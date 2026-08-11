Iguá Rio tem processo seletivo com 20 vagas abertas na capital e em Miguel Pereira
Oportunidades contemplam áreas administrativas, operacionais, técnicas e de engenharia
A Iguá Rio, concessionária responsável pelos serviços de saneamento em 19 bairros da Zona Sudoeste do Rio de Janeiro e no Centro-Sul Fluminense, está com processo seletivo aberto para 20 vagas de emprego distribuídas entre a capital e o município de Miguel Pereira. As oportunidades contemplam áreas administrativas, técnicas, operacionais e de engenharia, reforçando o compromisso da companhia com a geração de empregos e o fortalecimento de equipes estratégicas para a operação de saneamento.
A empresa oferece salário compatível com o mercado e um pacote de benefícios, que inclui plano de saúde e odontológico extensivos aos dependentes, vale-alimentação, seguro de vida, rede de descontos e serviço de telemedicina, entre outros. As inscrições devem ser realizadas pela plataforma Gupy, por meio do site vemserigua.gupy.io.
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A Iguá Rio também mantém um canal oficial no WhatsApp, onde os interessados podem acompanhar novidades sobre vagas, oportunidades e outras iniciativas da companhia. Para participar, basta acessar: Canal oficial da Iguá Rio no WhatsApp.
Vagas – Rio de Janeiro (17)
● Coordenador Jurídico Regulatório
● Assistente de Engenharia
● Especialista em Modelagem Hidráulica
● Engenheiro de Capex
● Auxiliar eletromecânico
● Analista de Engenharia Jr.
● Aprendiz
● Operador Volante - Esgoto
● Auxiliar Operação Água
● Auxiliar Operação Água
● Fiscal de Obras
● Engenheiro de Segurança do Trabalho
● Almoxarife
● Agente Atendimento Externo
● Agente Atendimento Externo
● Agente Comunitário
● Agente Comunitário
Vagas – Miguel Pereira (3)
● Fiscal de Obras
● Analista de Engenharia Sr.
● Estagiário de Meio Ambiente