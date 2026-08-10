Rio divulga mais de 3,2 mil oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz

O Governo do Estado está divulgando, esta semana, 3.241 oportunidades de emprego com carteira assinada, estágio e jovem aprendiz. A Região Metropolitana concentra 55,8% das 847 vagas captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda, por meio do Sistema Nacional do Emprego – SINE. Para pessoas com deficiência (PcDs) há 163 posições, como analista de suporte técnico, atendente de lanchonete e auxiliar de limpeza. Os salários chegam a R$ 3.036. Para ampla concorrência existem ainda vagas para auxiliar de inventário, motorista carreteiro e mecânico de manutenção de máquinas indústrias, com remuneração de até três salários mínimos (R$ 4.554).

Para quem busca emprego no Médio Paraíba, há 58 oportunidades com salário médio de R$ 3.036 e exigência do Ensino Fundamental completo. Na Região dos Lagos foram captadas 10 vagas para auxiliar administrativo, com remuneração de um salário mínimo (R$ 1.518). Já no Norte Fluminense, o trabalho de captação chegou a 98 posições, com salários de um a dois mínimos (R$ 1.518 a R$ 3.036). Na Serra, são 208 vagas em Teresópolis, como armazenista, caseiro, estoquista e faxineiro, com remuneração média de R$ 1.518.

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De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de Serviços (57,9%) e Comércio (42,1%). A maioria dos empregadores pede o Ensino Médio completo, oferece até dois salários mínimos e não exige experiência anterior.

Para concorrer às oportunidades, é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. É preciso ir a uma unidade do Sine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. As informações estão disponíveis no site www.rj.gov.br/trabalho .

Uma parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) garantiu oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A fundação oferece, esta semana, 772 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar www.mudes.org.br. Já o CIEE oferece 1.622 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e vagas para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br .