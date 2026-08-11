Mais de 7 mil vagas gratuitas de qualificação profissional em todo o estado; confira!

A Firjan SENAI está com 7.135 vagas gratuitas abertas para cursos de qualificação profissional em 67 cursos em todo o estado do Rio. As aulas terão início entre setembro e dezembro e abrangem cursos em diferentes áreas e formatos (presencial, semipresencial e à distância). As inscrições estão abertas até o início das aulas ou até o preenchimento total das vagas disponíveis. Todos os detalhes estão disponíveis no edital na página da Firjan SENAI neste link.

As oportunidades são nas áreas de Alimentos e Bebidas, Audiovisual e Animação Digital, Automação e Mecatrônica, Automotiva, Construção Civil, Controle e Processos Industriais, Eletroeletrônica, Energias Renováveis, Gestão, Gráficas e Mídias Impressas e Digitais, Logística, Mecânica, Metalmecânica, Petróleo e Gás, Refrigeração e Climatização, Tecnologia da Informação e Vestuário.

Só na Região Metropolitana do Rio são oferecidas 739 oportunidades nas unidades Firjan SENAI Benfica, Jacarepaguá, Laranjeiras, Maracanã, Tijuca, Vila Isabel, Vicente de Carvalho, Santa Cruz Nova Iguaçu, Niterói, Itaguaí e São Gonçalo. As demais oportunidades são no interior nas unidades de Campos, Itaperuna, Pádua, Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Resende, Três Rios, Valença, Volta Redonda, Friburgo e Região dos Lagos/São Pedro da Aldeia.

Para participar, os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta de até 1,5 salário-mínimo federal, comprovada por meio de uma autodeclaração.

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Ajuda para conseguir emprego

Os alunos Firjan SENAI contam com o “Escritório de Carreira na Indústria”, da Firjan SENAI SESI, que conecta de forma personalizada os estudantes às oportunidades de emprego na indústria – que tem o maior salário de admissão entre todos os setores da economia, segundo pesquisa da Firjan. Em média, sete em cada 10 participantes do programa conseguem emprego. O Escritório oferece ainda trilhas de formação para o mercado de trabalho, mentorias, workshops e promove feiras de empregabilidade. Os alunos devem procurar a própria unidade onde estão matriculadas para participar das atividades.