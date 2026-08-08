Caravana garante manhã de diversão no Patronato, em São Gonçalo

Evento garantiu de forma gratuita, acesso à cama elástica, brinquedos infláveis, jogos, oficinas de pinturas na pele e de bolamania - Foto: Divulgação/Jonnathan Smith

Evento garantiu de forma gratuita, acesso à cama elástica, brinquedos infláveis, jogos, oficinas de pinturas na pele e de bolamania - Foto: Divulgação/Jonnathan Smith

Na manhã deste sábado (8), a Caravana de Arte e Lazer desembarcou na Praça dos Ex-Combatentes, no Patronato, e ofereceu uma manhã divertida com atividades recreativas para as crianças. O projeto é uma iniciativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo.

O evento garantiu para os pequenos gonçalenses, de forma gratuita, acesso à cama elástica, brinquedos infláveis, jogos, oficinas de pinturas na pele e de bolamania. Além disso, os recreadores realizaram brincadeiras, ao som de muitas músicas infantis.

Durante a caravana, as crianças e seus responsáveis ainda aproveitaram lanches como cachorro-quente, algodão-doce, pipoca, guaraná natural, picolé e água mineral, distribuídos em barraquinhas.

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A Caravana de Arte e Lazer tem como objetivo promover um dia de lazer, alegria e práticas esportivas para as crianças da cidade e seus familiares. O projeto percorre diversos bairros de São Gonçalo, incluindo as áreas de maior vulnerabilidade social.

A Prefeitura divulga regularmente, em seus canais oficiais, os próximos locais que vão receber o evento.