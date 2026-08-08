Brasileirão: com transmissão do OSG Esportes, Botafogo e Fluminense se enfrentam no Nilton Santos, neste sábado (08)

Botafogo e Fluminense se enfrentam neste sábado (08), às 21h (horário de Brasília), no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe do OSG Esportes estará AO VIVO para contar tudo em mais um Clássico Vovô.

O Glorioso vem invicto desde o retorno do Brasileirão após parada da Copa do Mundo. O clube soma duas vitórias e um empate. O técnico Franclim Carvalho terá seu primeiro clássico comandando o Alvinegro.

A provável escalação do Botafogo é: Warleson; Vitinho, Ferraresi, Lucas Monzón (Justino) e Alex Telles; Danilo e Medina; Lucas Villalba, Montoro, Danilo Pereira e Arthur Cabral.

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O Tricolor vem em flerte com a crise. O clube foi eliminado da Copa do Brasil no meio de semana após derrota para o Vasco, por 3 a 1. O técnico Luis Zubeldía balança no cargo e um tropeço pode resultar em demissão do comandante argentino.

A provável escalação do Fluminense é: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Ignácio (Igor Rabello) e Renê; Hércules (Ganso), Martinelli e Nonato; Serna (Canobbio), Soteldo e Hulk (Cano).

A arbitragem é de Bruno Arleu de Araujo (RJ). Os assistentes são Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ). O VAR é comandado por Rodolpho Toski Marques (PR).