Niterói abre processo seletivo com mais de 200 vagas em maternidade

A Fundação Municipal de Saúde de Niterói vai abrir um processo seletivo público simplificado para a contratação temporária de 211 profissionais que vão atuar na Maternidade Municipal Dra. Alzira Reis Vieira Ferreira, em Charitas.

As inscrições são gratuitas e acontecem exclusivamente pela internet, das 12h do dia 14/08 até às 12h do dia 18/08, no site da Fundação Municipal de Saúde. Os salários variam entre R$ 2.762,66 a R$ 12 mil, conforme a função e a carga horária.

O processo seletivo será feito por análise de documentação, considerando experiência profissional e titulação. As vagas de nível superior são: 26 para médicos obstetras, 16 para pediatras/neonatologistas e 14 para anestesiologistas. Para essas três funções, a remuneração é de R$ 12 mil, com jornada de 24 horas.

Também há oportunidades para 30 enfermeiros, com salário de R$ 4.424,92 e jornada de 30 horas; seis farmacêuticos, sete fisioterapeutas, três psicólogos, dois fonoaudiólogos e um nutricionista, todos com vencimento de R$ 4.424,92 e jornada de 30 horas.

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O edital ainda prevê vagas específicas para enfermeiro CCIH e enfermeiro CME, com salário de R$ 5.800 e jornada de 40 horas, além de seis vagas para enfermeiro neonatologista, com remuneração de R$ 4.424,92 e carga de 30 horas.

No caso de candidatos com formação técnica, são 92 vagas para técnico de enfermagem, com salário de R$ 2.762,66 e jornada de 30 horas, e seis vagas para técnico de laboratório, também com remuneração de R$ 2.762,66. Para técnico de enfermagem, o edital exige experiência comprovada de pelo menos um ano na área materno-infantil.

Cronograma

10/08: publicação do edital

11 e 12/08: prazo para impugnação

14/08: divulgação do resultado das impugnações e início das inscrições

18/08: encerramento das inscrições, às 12h

19/08: apresentação de laudo por candidatos com deficiência

19 a 24/08: análise dos documentos

25/08: classificação parcial

26 e 27/08: prazo para recursos

31/08: resultado dos recursos

01/09: classificação final e homologação