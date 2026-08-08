Sargento da PM é executado a tiros enquanto estava de folga em Vaz Lobo
Segundo o Instituto Fogo Cruzado, 65 agentes de segurança foram baleados na Região Metropolitana do Rio em 2026
Um sargento da Policial Militar do 41º BPM (Irajá), identificado como Robson Pacheco, foi executado a tiros na manhã deste sábado (8), na Rua Marambaia, em Vaz Lobo, na Zona Norte do Rio. O agente estava de folga quando foi surpreendido por homens armados e baleado. Ele morreu no local.
Segundo a Polícia Militar, equipes da corporação foram acionadas após os disparos e isolaram a área para a realização da perícia. Ainda não há informações sobre a identidade dos criminosos, a motivação do ataque ou as circunstâncias que levaram à execução.
O caso será investigado por agentes da Divisão de Homicídios. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.
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Número de agentes baleados
Com a morte do sargento, sobe para 29 o número de policiais militares da ativa e inativos mortos em decorrência da violência no estado do Rio de Janeiro em 2026, segundo dados da Polícia Militar. Desse total, 19 estavam de folga, seis estavam em serviço e quatro eram inativos.
Já o Instituto Fogo Cruzado mapeou 65 agentes de segurança, de todas as áreas, baleados na Região Metropolitana do Rio desde o início do ano. Desse total, 28 morreram e 37 ficaram feridos.