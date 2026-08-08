Sargento da PM é executado a tiros enquanto estava de folga em Vaz Lobo

Um sargento da Policial Militar do 41º BPM (Irajá), identificado como Robson Pacheco, foi executado a tiros na manhã deste sábado (8), na Rua Marambaia, em Vaz Lobo, na Zona Norte do Rio. O agente estava de folga quando foi surpreendido por homens armados e baleado. Ele morreu no local.

Segundo a Polícia Militar, equipes da corporação foram acionadas após os disparos e isolaram a área para a realização da perícia. Ainda não há informações sobre a identidade dos criminosos, a motivação do ataque ou as circunstâncias que levaram à execução.

O caso será investigado por agentes da Divisão de Homicídios. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.

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Número de agentes baleados

Com a morte do sargento, sobe para 29 o número de policiais militares da ativa e inativos mortos em decorrência da violência no estado do Rio de Janeiro em 2026, segundo dados da Polícia Militar. Desse total, 19 estavam de folga, seis estavam em serviço e quatro eram inativos.

Já o Instituto Fogo Cruzado mapeou 65 agentes de segurança, de todas as áreas, baleados na Região Metropolitana do Rio desde o início do ano. Desse total, 28 morreram e 37 ficaram feridos.