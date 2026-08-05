Nube disponibiliza mais de 9 mil vagas de estágio
Oportunidades contemplam estudantes do ensino médio, técnico e superior
Ingressar no mercado de trabalho segue como uma das maiores prioridades dos jovens brasileiros. De acordo com levantamento do Nube – Estagiários e Aprendizes, 58% dos estudantes consideram a experiência prática essencial para aumentar as chances de empregabilidade.
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Para o presidente do Nube, Carlos H. Mencaci, o estágio representa uma porta de entrada estratégica. “Além do conhecimento acadêmico, as empresas buscam vivência prática e habilidades comportamentais. O estágio permite esse desenvolvimento de forma orientada e segura”, explica.
Segundo o executivo, iniciar cedo faz diferença na construção da carreira. “O contato com o ambiente corporativo contribui para amadurecimento profissional e amplia a visão sobre diferentes áreas de atuação”, completa.
Para apoiar esse processo, o Nube disponibiliza 9.887 vagas de estágio nesta semana. As oportunidades são destinadas a estudantes do ensino médio, técnico e superior. Para participar, basta acessar a plataforma gratuitamente e cadastrar o currículo.
Entre os cursos em destaque estão: Administração, Engenharias, Fonoaudiologia, Pedagogia e outras. Nesta amostragem, as bolsas-auxílio variam entre R$ 2.090,00 à R$ 3.500,00.
Curso Bolsa-auxílio Código OE
Administrativa | R$ 2.200,00 | 379939
Contábil | R$ 3.000,00 | 129416
Engenharia Ambiental | R$ 3.000,00 | 382286
Engenharia Civil | R$ 3.000,00 | 382905
Engenharia de Produção | R$ 2.800,00 | 348591
Engenharia Mecânica | R$ 2.800,00 | 374122
Fonoaudiologia | R$ 2.090,00 | 321497
Logística | R$ 2.500,00 | 298290
Pedagógica | R$ 3.500,00 | 382989
Tecnologia da Informação | R$ 2.500,00 | 379685