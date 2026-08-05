Nube disponibiliza mais de 9 mil vagas de estágio

As oportunidades são destinadas a estudantes do ensino médio, técnico e superior - Foto: Reprodução

As oportunidades são destinadas a estudantes do ensino médio, técnico e superior - Foto: Reprodução

Ingressar no mercado de trabalho segue como uma das maiores prioridades dos jovens brasileiros. De acordo com levantamento do Nube – Estagiários e Aprendizes, 58% dos estudantes consideram a experiência prática essencial para aumentar as chances de empregabilidade.

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Para o presidente do Nube, Carlos H. Mencaci, o estágio representa uma porta de entrada estratégica. “Além do conhecimento acadêmico, as empresas buscam vivência prática e habilidades comportamentais. O estágio permite esse desenvolvimento de forma orientada e segura”, explica.

Segundo o executivo, iniciar cedo faz diferença na construção da carreira. “O contato com o ambiente corporativo contribui para amadurecimento profissional e amplia a visão sobre diferentes áreas de atuação”, completa.

Para apoiar esse processo, o Nube disponibiliza 9.887 vagas de estágio nesta semana. As oportunidades são destinadas a estudantes do ensino médio, técnico e superior. Para participar, basta acessar a plataforma gratuitamente e cadastrar o currículo.

Entre os cursos em destaque estão: Administração, Engenharias, Fonoaudiologia, Pedagogia e outras. Nesta amostragem, as bolsas-auxílio variam entre R$ 2.090,00 à R$ 3.500,00.

Curso Bolsa-auxílio Código OE

Administrativa | R$ 2.200,00 | 379939

Contábil | R$ 3.000,00 | 129416

Engenharia Ambiental | R$ 3.000,00 | 382286

Engenharia Civil | R$ 3.000,00 | 382905

Engenharia de Produção | R$ 2.800,00 | 348591

Engenharia Mecânica | R$ 2.800,00 | 374122

Fonoaudiologia | R$ 2.090,00 | 321497

Logística | R$ 2.500,00 | 298290

Pedagógica | R$ 3.500,00 | 382989

Tecnologia da Informação | R$ 2.500,00 | 379685