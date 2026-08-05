Capotamento no Centro de Niterói deixa mulher ferida; vídeo

Uma mulher acabou ficando ferida e precisou ser socorrida por agentes do quartel de Niterói - Foto: Reprodução

Uma mulher acabou ficando ferida e precisou ser socorrida por agentes do quartel de Niterói - Foto: Reprodução

Um carro capotou na manhã desta quarta-feira (05) depois de colidir com outro veículo no cruzamento da Rua Dr. Fróes da Cruz com a Rua Barão do Amazonas, no Centro de Niterói. O acidente ocorreu perto da Rodoviária de Niterói.

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De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, uma mulher acabou ficando ferida e precisou ser socorrida por agentes do quartel de Niterói, que foi acionado às 9h40.



A vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual Azevedo Lima. Até o momento da publicação desta matéria, não há detalhes sobre o estado de saúde dela.

Segundo relatos de testemunhas, o impacto da batida foi forte, o que fez o veículo capotar com a colisão.

“Esse cruzamento precisa ser mais sinalizado. Toda semana tem acidente. A batida foi tão forte que o carro capotou”, afirmou Thyago Branco, que presenciou o acidente e registrou um vídeo no momento da ocorrência.





Segundo relatos de testemunhas, o impacto da batida foi forte, o que fez o veículo capotar com a colisão Reprodução