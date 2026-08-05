Flamengo avança por Luiz Henrique com proposta superior a R$ 200 milhões

O Flamengo apresentou uma proposta para contratar o atacante Luiz Henrique, atualmente no Zenit, da Rússia. O Rubro-Negro ofereceu 35 milhões de euros, sendo 30 milhões de euros fixos e outros 5 milhões em bônus por metas, valor que supera R$ 200 milhões na cotação atual, de acordo com o ge e ESPN.

A nova investida representa um aumento em relação à primeira oferta do Rubro-Negro, que previa 20 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do jogador. Agora, o Flamengo tenta adquirir 85% dos direitos do jogador e pretende realizar o pagamento de forma parcelada.

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Ainda segundo a apuração, o ponta deu sinal positivo para a transferência e, caso a negociação seja concluída, terá um dos maiores salários do elenco rubro-negro. O avanço nas conversas ocorre enquanto o rubro-negro vê diminuir as chances de contratar o meia Thiago Almada, outro alvo da diretoria nesta janela de transferências.

Aos 25 anos, Luiz Henrique chegou ao Zenit no início de 2025, após ser um dos protagonistas do Botafogo nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores de 2024. Pelo clube russo, também conquistou o título da Liga Russa na temporada 2025/26 e, até o momento, soma 49 partidas, sete gols e cinco assistências, de acordo com o SofaScore. Até o momento, Flamengo e Zenit não anunciaram um acordo para a transferência do atacante.