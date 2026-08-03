Suspeito morre em operação da PM na comunidade Buraco do Boi, em Niterói

Caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo - Foto: O São Gonçalo/Arquivo

Caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo - Foto: O São Gonçalo/Arquivo

Um homem morreu durante uma operação da Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (3), na comunidade Buraco do Boi, no bairro Barreto, em Niterói. De acordo com a corporação, o caso ocorreu por volta das 6h30, na Travessa Monte Averne, durante uma ação do Serviço Reservado (P2) do 12ºBPM.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava uma operação na comunidade após informações sobre a realização de um evento não autorizado, que reuniria traficantes de diferentes regiões. Após chegarem ao local da ocorrência, os agentes se depararam com três homens armados, que teriam efetuado disparos contra os policiais.

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A corporação informou que os agentes revidaram à agressão e atingiram um dos suspeitos, que morreu no local. O homem aparentava ter entre 27 e 30 anos, mas até o momento não foi identificado.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi acionada às 8h36 para realizar a perícia e iniciar a investigação do caso.