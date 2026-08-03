MEIs: Veja o que muda com novas regras de emissão de nota fiscal eletrônica

Embora a obrigatoriedade dos novos campos tenha começado inicialmente para empresas enquadradas no regime normal de tributação, o cronograma da reforma prevê a adaptação do Simples Nacional e dos MEIs em uma etapa posterior, prevista para 2027 - Foto: Divulgação

Embora a obrigatoriedade dos novos campos tenha começado inicialmente para empresas enquadradas no regime normal de tributação, o cronograma da reforma prevê a adaptação do Simples Nacional e dos MEIs em uma etapa posterior, prevista para 2027 - Foto: Divulgação

Os microempreendedores individuais (MEIs) precisam ficar atentos às mudanças na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). As alterações fazem parte da implementação da reforma tributária e incluem novos campos destinados aos tributos CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e IBS (Imposto sobre Bens e Serviços). A atualização, no entanto, não representa aumento imediato da carga tributária para a categoria.

A principal mudança está no layout dos documentos fiscais, que passa a contemplar informações exigidas pela nova legislação. Na fase de transição da reforma, os novos campos servem para adequar o sistema ao futuro modelo tributário, sem alterar, por si só, os impostos pagos pelos microempreendedores.

Leia também:

São Gonçalo inicia nova campanha de multivacinação nesta segunda-feira (3)

Acidente deixa homem ferido em Pendotiba, Niterói, nesta segunda (3)

Para emitir a nota fiscal no novo padrão, o MEI deve utilizar um sistema emissor compatível com as especificações mais recentes da Receita Federal. Quem utiliza plataformas disponibilizadas por estados, municípios ou softwares privados deve verificar se o serviço já foi atualizado para atender às novas exigências.

Embora a obrigatoriedade dos novos campos tenha começado inicialmente para empresas enquadradas no regime normal de tributação, o cronograma da reforma prevê a adaptação do Simples Nacional e dos MEIs em uma etapa posterior, prevista para 2027. Até lá, os microempreendedores devem acompanhar as orientações da Receita Federal e manter seus sistemas preparados para a transição.

Especialistas recomendam que os empreendedores consultem seus contadores ou fornecedores de sistemas fiscais para garantir que a emissão das notas esteja em conformidade com as novas regras e evitar problemas futuros durante a implementação definitiva da reforma tributária.

É preciso emitir uma nova nota?

Não. As notas fiscais emitidas antes da entrada em vigor das novas regras continuam válidas e não precisam ser substituídas. A mudança vale apenas para as notas emitidas a partir de 3 de agosto, que deverão seguir o novo layout exigido pela Receita Federal.