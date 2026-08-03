São Gonçalo inicia nova campanha de multivacinação nesta segunda-feira (3)

A campanha segue até o dia 1º de setembro e terá o Dia D no dia 22 de agosto - Foto: Divulgação/Jonnathan Smith

A campanha segue até o dia 1º de setembro e terá o Dia D no dia 22 de agosto - Foto: Divulgação/Jonnathan Smith

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo começa, nesta segunda-feira (3), a Estratégia de Multivacinação 2026. Responsáveis pelas crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias com esquemas vacinais incompletos devem procurar um dos 75 pontos de saúde para atualizar a caderneta de vacinação.

A campanha segue até o dia 1º de setembro e terá o Dia D no dia 22 de agosto.

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A maioria das unidades de saúde funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h, para a imunização. As clínicas municipais do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, abrem das 8h às 21h, de segunda a sexta. E aos sábados, das 8h às 12h.

Estarão disponíveis todas as vacinas dos calendários de vacinação da criança e do adolescente. São elas: BCG, Hepatite B, Pentavalente, Pólio Inativa, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente, Pneumo 20, Meningocócica C, Febre Amarela, Tríplice Viral (Sarampo, caxumba e rubéola), varicela, DTP, Hepatite A, Varicela, Meningocócica ACWY, HPV, Influenza, Covid-19, DTP e Hepatite A.

A contraindicação da aplicação das vacinas só acontece nos casos de evolução de doenças agudas febris. O uso de antibióticos não interfere na aplicação da vacina. A maior parte das vacinas pode ser aplicada no mesmo dia. Os pais devem levar as cadernetas de vacinação, que serão avaliadas e as equipes definirão quais vacinas precisam de atualização.

“A vacinação garante a proteção de crianças e adolescentes contra diversas doenças imunopreveníveis. A estratégia chega para reforçar a importância das vacinas como principal medida de prevenção, protegendo tanto as crianças quanto os adultos. A falta de vacinação pode favorecer o retorno de doenças que estão controladas. Por isso, é fundamental a imunização. Vá a uma sala de vacina e coloque a sua caderneta de vacinação em dia”, explicou a coordenadora de Imunização, Cibelle Rodrigues.

Os pais ou responsáveis que tiverem dúvidas podem comparecer ao posto de vacinação mais próximo para avaliação e orientação pelos profissionais de saúde. Quem perdeu a caderneta de vacinação, terá a indicação das vacinas que podem ser aplicadas pelas equipes de saúde conforme a idade da criança ou do adolescente.

A Estratégia de Multivacinação 2026 tem como público-alvo as crianças e adolescentes, mas todos os gonçalenses podem procurar as unidades para colocarem a vacinação em dia, principalmente os idosos.

Locais de vacinação

1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

2 – USF Jardim Catarina I

3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó

4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba

6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho

7 – PAM Coelho

8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

9 – USF David Capistrano, Itaúna

10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista

11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

12 – USF Aníbal Porto, Monjolos

14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba

16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

17 – USF Anaia

18 – USF Ana Nery, Gradim

19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia

21 – USF Bento da Cruz, Porto Novo

22 – USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê

23 – USF Marilea Cardoso, Jóquei

24 – USF Florença Helena Pereira da Silva, Largo da Idéia

25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei

26 – USF Irmã Dulce, Trindade

27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel

29 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

30 – PAM Neves

31 – USF Juarez Antunes, Laranjal

32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

33 – USF Badger da Silveira, Tribobó

34 – USF Emílio Ribas, Barracão

35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

36 – USF Alexander Fleming, Boaçu

37 – USF Vista Alegre

38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador

39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

40 – USF Quinta Dom Ricardo

41 – USF Apolo III

42 – USF José Bruno Neto, Boa Vista

43 – USF Almerinda

44 – USF Luísa de Marilac, Novo México

45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê

46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista

47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama

48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula

49 – USF Vila Candoza

50 – USF Água Mineral

51 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira

52 – USF Portão do Rosa

53 – USF Albert Sabin, Itaoca

54 – USF Mutuaguaçu

55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina

56 – USF Itaúna

57– USF Victor Chimelly, Paiva

58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz

59 – Clínica Municipal Gonçalense da Lagoinha

60 – USF Bandeirantes

61 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira

62 – USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros

63 – USF Manoel de Abreu, Ipiíba

64 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuá

65 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro

66 – USF Wally Figueira da Silva, Rocha

67 – USF Dr. Armando Leão, Morro do Castro

68 – USF Zé Garoto

69 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

70 – USF Haroldo Pereira Nunes, Camarão

71 – USF Bocayuva Cunha, Gradim

72 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre

73 – USF Marambaia

74 – USF Altair da Silva, Mutuá

75 – USF Leôncio Correia, Itaúna