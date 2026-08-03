Acidente deixa homem ferido em Pendotiba, Niterói, nesta segunda (3)
A vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca
min de leitura | Cristine Oliveira 03 de agosto de 2026 - 09:59
Um homem ficou ferido após se envolver em um acidente entre um carro e uma motocicleta, na manhã desta segunda-feira (3), na Estrada Caetano Monteiro sentido Niterói, em frente a Pestalozzi, em Pendotiba.
O Corpo de Bombeiros informou que equipes foram acionadas por volta das 8h20. Quando chegaram ao local encontraram a vítima ferida, que foi encaminhada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), também em Niterói.
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Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.
*Em apuração