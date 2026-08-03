Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,0748 | Euro R$ 5,8452
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Acidente deixa homem ferido em Pendotiba, Niterói, nesta segunda (3)

A vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca

relogio min de leitura | Cristine Oliveira 03 de agosto de 2026 - 09:59
Acidente na Estrada Caetano Monteiro, sentido Niterói
Acidente na Estrada Caetano Monteiro, sentido Niterói -

Um homem ficou ferido após se envolver em um acidente entre um carro e uma motocicleta, na manhã desta segunda-feira (3), na Estrada Caetano Monteiro sentido Niterói, em frente a Pestalozzi, em Pendotiba.

O Corpo de Bombeiros informou que equipes foram acionadas por volta das 8h20. Quando chegaram ao local encontraram a vítima ferida, que foi encaminhada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), também em Niterói.

Leia também:

TSE faz semana de ações para mostrar funcionamento da urna eletrônica

Niterói Innovation Experience acontece nesta segunda (3)

Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.

*Em apuração

Tags:

Acidente Homem ferido Hospital Estadual Azevedo Lima pendotiba

Matérias Relacionadas