Acidente deixa homem ferido em Pendotiba, Niterói, nesta segunda (3)

Um homem ficou ferido após se envolver em um acidente entre um carro e uma motocicleta, na manhã desta segunda-feira (3), na Estrada Caetano Monteiro sentido Niterói, em frente a Pestalozzi, em Pendotiba.

O Corpo de Bombeiros informou que equipes foram acionadas por volta das 8h20. Quando chegaram ao local encontraram a vítima ferida, que foi encaminhada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), também em Niterói.

Leia também:

TSE faz semana de ações para mostrar funcionamento da urna eletrônica

Niterói Innovation Experience acontece nesta segunda (3)



Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.

*Em apuração