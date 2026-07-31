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Detran RJ passa a realizar exames práticos de direção aos domingos

Áreas de Santa Cruz e Sepetiba vão funcionar em dois turnos para atender ao aumento da demanda por provas práticas

relogio min de leitura | Redação 31 de julho de 2026 - 08:35
Serão realizadas 200 provas práticas a cada domingo
Serão realizadas 200 provas práticas a cada domingo -

O Detran RJ começa a oferecer exames práticos de direção aos domingos, já a partir do dia 02/08, nas áreas de provas da Cidade das Crianças, em Santa Cruz; e de Sepetiba, na Zona Oeste da capital. Serão realizadas provas práticas nos turnos da manhã, com início às 8h; e da tarde, com início às 12h.

A medida tem como objetivo aumentar a capacidade de realização dos exames e atender à alta demanda registrada em razão do crescimento do número de candidatos, reflexo das mudanças implementadas no processo de habilitação previstas pela Resolução Contran nº 1.020/2025, que alterou as regras para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Serão realizadas 200 provas práticas a cada domingo. Os agendamentos já estão disponíveis para os Centros de Formação de Condutores (CFCs), que poderão marcar os exames por meio do sistema do Detran RJ.

As duas áreas de exames atendem às diretrizes estabelecidas pela Resolução Contran nº 1.020/2025 para a aplicação dos exames práticos de direção, priorizando a avaliação dos candidatos em condições de trânsito real e o respeito às normas de circulação, em substituição ao modelo baseado em circuitos fechados.

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