Terremoto de magnitude 5,6 é registrado entre Brasil e Peru

Terremoto não tem grande potencial destrutivo por ter tido seu epicentro a cerca de 154 km de profundidade - Foto: Reprodução/USGS

Terremoto não tem grande potencial destrutivo por ter tido seu epicentro a cerca de 154 km de profundidade - Foto: Reprodução/USGS

Um terremoto de magnitude 5,6 foi registrado na noite desta quinta-feira (30) na cidade de Pucallpa, no Peru, localizada em uma região próxima à fronteira com o Brasil. As informações são do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), responsável pelo monitoramento da atividade sísmica em diversas partes do mundo.

Segundo o USGS, o abalo ocorreu a uma profundidade de 154 quilômetros, o que tende a reduzir a intensidade dos tremores percebidos na superfície e o potencial de danos. O epicentro foi localizado nas proximidades de Pucallpa, cidade situada no leste do território peruano.

Até a publicação da última atualização, não havia informações sobre vítimas, feridos ou danos materiais provocados pelo terremoto. As autoridades locais seguem acompanhando a situação e monitorando possíveis desdobramentos do evento.

O Peru está localizado em uma das áreas de maior atividade sísmica do planeta, devido ao encontro entre as placas tectônicas de Nazca e Sul-Americana. Por essa razão, terremotos de diferentes magnitudes são registrados com frequência no país, especialmente ao longo da região andina e da Amazônia peruana.